Amazon Echo Auto a 34€: 10 modi in cui RIVOLUZIONERÀ la vecchia auto (-50%)

Se stai cercando un modo per trasformare la tua vecchia auto in un veicolo intelligente e connesso, non perdere l’opportunità di acquistare Amazon Echo Auto a soli 34,99€. Con uno sconto del 50%, questo dispositivo rivoluzionerà la tua esperienza di guida e ti offrirà una serie di funzionalità avanzate che fino a oggi erano riservate solo ai veicoli di ultima generazione. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Echo Auto è l’assistente vocale portatile di Amazon progettato appositamente per l’auto. Basta collegarlo all’accendisigari e sincronizzarlo con il tuo smartphone per iniziare a sfruttare tutte le sue potenzialità. Ecco 10 modi in cui migliorerà la tua esperienza di guida:

Comandi vocali: grazie all’integrazione con l’assistente virtuale Alexa, potrai controllare gli aspetti principali della tua auto semplicemente usando la voce. Regola la temperatura, controlla la musica, invia messaggi e molto altro ancora senza distogliere le mani dal volante. Navigazione avanzata: chiedi ad Alexa di guidarti al tuo prossimo appuntamento, trovare la stazione di servizio più vicina o evitare il traffico. Echo Auto ti fornirà indicazioni precise e ti terrà sempre aggiornato sulla situazione stradale in tempo reale. Musica in streaming: ascolta i tuoi brani preferiti tramite servizi di streaming come Amazon Music, Spotify, Apple Music e molti altri. Basta chiedere ad Alexa di suonare la tua canzone del momento e ti accompagnerà durante tutto il viaggio. Chiamate in vivavoce: effettua chiamate telefoniche in vivavoce senza dover toccare il telefono. Echo Auto ti permette di rimanere connesso con i tuoi contatti mentre mantieni la massima concentrazione sulla strada. Aggiornamenti sulle condizioni del traffico: chiedi ad Alexa di controllare il traffico lungo il percorso che stai per affrontare. In questo modo, potrai evitare code e rallentamenti e risparmiare tempo prezioso durante i tuoi spostamenti. Informazioni in tempo reale: ottieni notizie, previsioni del tempo, risultati sportivi e molto altro ancora semplicemente facendo una domanda ad Alexa. Non perderai mai le ultime novità, anche mentre sei in viaggio. Controllo degli smart home: grazie alla compatibilità con i dispositivi smart home, potrai controllare luci, termostati e altri apparecchi domestici direttamente dall’auto. Prima di arrivare a casa, puoi regolare la temperatura o accendere le luci per creare l’atmosfera perfetta. Promemoria e liste della spesa: chiedi ad Alexa di aggiungere elementi alla tua lista della spesa o impostare promemoria importanti mentre sei in auto. Non dimenticherai mai più cosa devi fare una volta arrivato a destinazione. Audiobook e podcast: se ami ascoltare libri audio o podcast durante i tuoi spostamenti, Echo Auto ti permette di accedere a un’ampia selezione di contenuti. Chiedi ad Alexa di riprodurre il tuo audiolibro preferito o l’ultimo episodio del tuo podcast preferito. Skill personalizzate: grazie all’ampia gamma di skill disponibili per Alexa, puoi personalizzare Echo Auto in base alle tue esigenze. Trova le migliori stazioni radio, controlla il tuo conto bancario o accendi la radio preferita grazie alle skill di terze parti.

Echo Auto è compatibile con la maggior parte dei veicoli e ti offre la possibilità di trasformare la tua auto in un’auto intelligente a un prezzo imbattibile. Approfitta dell’offerta a tempo limitato su Amazon e completa l’ordine per approfittare dello sconto del 50%. Le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.