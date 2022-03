Amazon: come ricevere un buono sconto da 6 euro

Di questi tempi anche pochi euro possono essere un valido aiuto per andare avanti. Con il caro benzina, la guerra tra Russia e Ucraina in corso, la pandemia da Covid-19 e le proteste degli autotrasportatori, il risparmio sta diventando la prima forma di guadagno. E Amazon lo sa. Infatti, fino al 30 giugno 2022, sta mettendo a disposizione buoni sconto da 6 euro per tutti gli utenti che voglio acquistare attraverso la sua piattaforma eCommerce.

In pratica, c'è un modo che permette a tutti di ricevere questo buono sconto dal valore di 6 euro utilizzabile in acquisti sullo store di Amazon. Un'iniziativa davvero interessante che permette di risparmiare comunque qualche soldo e che potrebbe diventare ancora più interessante se abbinata a un'offerta già in corso su qualsiasi articolo. Scopriamo insieme come ottenere questo coupon.

Amazon: come ottenere un buono sconto da 6 euro

Il modo per ottenere questo buono sconto da 6 euro è molto semplice e veloce. Occorre però precisare che uno dei requisiti per riceverlo è avere un account Amazon attivo da almeno 12 mesi con il quale non è mai stata effettuata una ricarica online sul conto dedicato da almeno 36 mesi.

La promozione è valida effettuando una ricarica sul proprio account Amazon di almeno 60 euro. In questo modo si riceverà un buono sconto di 6 euro da utilizzare entro le 23:59 del 29 settembre 2022 e sarà valido solo per gli acquisti effettuati sul portale di Amazon.it. Ovviamente, l'importo ricaricato sul proprio account non ha scadenza e può essere utilizzato al bisogno in qualsiasi momento.

Il buono sconto da 6 euro ricevuto in omaggio sarà applicato direttamente da Amazon nel momento in cui viene effettuato l'acquisto di un articolo idoneo. In questo modo, al momento del check out sarà visibile nella pagina di riepilogo dell'ordine. In altre parole, il coupon da 6 euro verrà gestito automaticamente dal colosso dello shopping online al primo ordine utile, successivo alla ricarica.

Ricordiamo inoltre che la promozione è valida per una sola ricarica ad account attivo da almeno 12 mesi e che non ha effettuato ricariche nei 36 mesi precedenti. Grazie a questa iniziativa potrete risparmiare qualche soldo e visti i rincari della benzina, oltre alle app per risparmiare sul pieno, anche questi 6 euro possono essere sempre utili.