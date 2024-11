Amazon Black Friday 2024: Roborock S8 MaxV Ultra in SUPER OFFERTA

Roborock anticipa di qualche giorno gli Amazon Black Friday 2024 e lancia una serie di super offerte dedicata ai suoi migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti. In questo articolo vogliamo segnalare il Roborock S8 Mav Ultra, un modello top di gamma disponibile al prezzo minimo storico di 1.099 euro (contro i 1499 euro di listino).

Oltre a essere uno dei migliori modelli sul mercato, l’S8 MaxV Ultra è il primo robot aspirapolvere al mondo a ottenere la certificazione Matter. Per chi non sapesse ancora cosa sia, si tratta di uno standard open source che consente ai produttori di interconnettere tra loro diversi prodotti smart inseriti all’interno dell’ecosistema domestico. Qualsiasi dispositivo che supporti il protocollo Matter può integrarsi facilmente tra le piattaforme supportate, utilizzando tecnologie come il Wi-Fi, il Bluetooth Low Energy (LE) o Thread. Un approccio, quello di Matter e di Roborock che aderisce con il prodotto migliore in gamma, che ambisce a rimuovere le barriere di compatibilità tra diversi ecosistemi, garantendo una connessione più fluida e integrata tra i diversi prodotti intelligenti che “vivono” in casa.

Possiamo affermare che l’S8 MaxV Ultra sia uno dei migliori robot lavapavimenti a aspirapolvere disponibili in commercio con tecnologie avanzate capaci di sostituire realmente l’apporto umano nella stragrande maggioranza delle situazioni. Tra le sue principali caratteristiche segnaliamo la presenza del braccio robotico FlexiArm Design Side Brush per la pulizia degli angoli, di un mop laterale aggiuntivo per la pulizia dei bordi, del riconoscimento degli ostacoli Reactive AI 2.0, dell’assistente vocale Hello Rocky e della RockDock Ultra per la pulizia automatica del robot con acqua calda e aria riscaldata.

Super completa la stazione di ricarica evoluta e l’app per smartphone che vi permetterà di gestire qualsiasi funzionalità del robot anche da remoto oppure tramite assistenti virtuali. Lasciamo qui sotto la relativa scheda tecnica: