Appstore Amazon: i tecnici preparano un fix per Android 12

È in arrivo un fix al bug dell'Appstore di Amazon con Android 12. La buona notizia è stata diramata direttamente dal colosso dell'eCommerce, in risposta ai gravi problemi che lo store digitale ha ancora oggi con i dispositivi aggiornati ad Android 12.

Infatti, da qualche giorno a questa parte, numerosi utenti si sono riversati su Reddit e sulla community ufficiale di supporto di Amazon per discutere degli importanti problemi con l'Appstore e i dispositivi aggiornati ad Android 12: gli utenti muniti di questi device, per lo più i nuovi Google Pixel 6 e la gamma Galaxy S21 di Samsung, non riescono a utilizzare lo store digitale né ad accedere alla propria libreria delle app.

È in arrivo il fix per il bug dell'Appstore Amazon con Android 12

“Siamo consapevoli e stiamo lavorando per risolvere un problema che incide sulle prestazioni delle app e sul lancio per un piccolo numero di utenti di Amazon Appstore che hanno eseguito l'aggiornamento ad Android 12 sui propri dispositivi mobile“, fa sapere a The Verge Troy Edwards, portavoce di Amazon. “Questo problema non ha alcun impatto sui tablet Amazon Fire o sui dispositivi Fire TV“, aggiunge il portavoce.

Nel mentre che il fix al bug dell'Appstore di Amazon con Android 12 venga rilasciato, alcuni utenti temerari sono riusciti ad aggirare il problema con un escamotage piuttosto complesso ma funzionante. Una volta scoperto che il bug in questione riguarda il sistema DRM di Amazon con Android 12, alcune persone hanno scaricato l'APK di un'applicazione da un altro dispositivo munito di una versione di Android precedente alla 12, hanno decompilato il codice, corretto il problema relativo al sistema DRM, ricertificato l'APK con la corretta firma digitale per poi trasferirlo sul dispositivo con Android 12.

Per chi non avesse voglia di “sporcarsi le mani” con questo genere di cose, non resta che attendere fiduciosi il lavoro dei tecnici di Amazon.