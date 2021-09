Amazon annuncia due nuovi Kindle Paperwhite

Amazon ha annunciato un nuovo Kindle Paperwhite insieme ad un modello denominato “Signature Edition“; cosa sappiamo di questi due device?

Amazon: cosa sappiamo dei nuovi Kindle?

I Kindle sono piuttosto popolari e il Paperwhite è uno dei modelli più popolari. Amazon ha aggiornato proprio quest'ultimo, per la prima volta in tre anni, e insieme al nuovo terminale arriva una speciale Signature Edition con alcune funzionalità premium.

Il nuovo Kindle Paperwhite parte da 139 dollari (con pubblicità) e viene fornito con un display da 6,8 pollici più grande. Le cornici sono ora più sottili e riducono al minimo l'aumento delle dimensioni complessive del prodotto.

Il display che ha ancora una densità di pixel di 300 PPI ha una retroilluminazione integrata e dispone di una funzione di temperatura del colore regolabile per facilitare la lettura al buio. La luce calda può essere impostata per accendersi anche in un momento specifico.

Il colosso di Jeff Bezos afferma che la durata della batteria del New Kindle è molto migliore ora e una singola carica dovrebbe durare fino a 10 settimane, un aggiornamento rispetto alle 6 settimane del modello 2018. Ora si potrà ricaricare anche tramite USB-C. Da 0 a 100 ci vogliono solo due ore e mezzo.

Il gadget ha un grado di protezione IP68, quindi gli utenti saranno in grado di leggere a bordo piscina o in spiaggia. Sopravviverà all'immersione in 2 metri di acqua dolce per un massimo di 60 minuti e fino a 0,25 metri di acqua salata per un massimo di 3 minuti.

Il Kindle ha ancora 8 GB di storage, ma ora c'è un chipset più veloce che secondo Amazon dovrebbe migliorare la velocità di rotazione delle pagine del 20%. C'è un nuovo software che semplifica l'accesso alle impostazioni del dispositivo e offre anche una nuova navigazione ancora più intuitiva.

La Signature Edition invece, dispone dello stesso display ma presenta 32 GB di spazio di archiviazione. Anche qui la luce calda può anche essere regolata automaticamente e viene supportata anche la ricarica wireless. Questa versione costa 189 dollari.

C'è anche una versione per bambini (Kids Edition) da 159 dollari che è – in poche parole – il modello standard ma con una cover adatta ai bambini, 1 anno di Amazon Kids + e poco altro ancora.

Le spedizioni partiranno dal 27 ottobre. Amazon offre 4 mesi di Kindle Unlimited per coloro che acquistano i nuovi eReader.