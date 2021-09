Amazon terrà un evento di lancio il 28 settembre

Sembra che Amazon si stia preparando per rilasciare nuovi prodotti durante il suo evento del 28 settembre. Cosa aspettarci dalla suddetta presentazione?

Amazon: cosa aspettarci dall'evento del 28 settembre?

L'azienda è conosciuta in tutto il mondo, oltre che per lo store di e-commerce, per il suo smart speaker Echo e l'e-reader Kindle, tra le altre cose.

Secondo un biglietto inviato a The Verge, lo show si terrà la prossima settimana, precisamente il 28 settembre alle 12:00 ET (ora locale). L'invito non menziona le specifiche dei dispositivi in ​​arrivo, ma suggerisce vagamente cosa aspettarsi poiché aggiunge il testo “notizie sui nostri ultimi dispositivi, funzionalità e servizi Amazon“.

Se diamo un'occhiata alle precedenti istanze degli eventi passati di Amazon, la società ha svelato le nuove generazioni dei suoi smart speaker, prodotti per lo streaming video e per la sicurezza domestica a marchio Ring. Nel 2020 poi, ha anche svelato i router Wi-Fi Echo, Echo Dot e Eero 6 e 6 Pro.

L'anno scorso, il prodotto principale dello show autunnale è stato il servizio di streaming di giochi Luna, lanciato per affrontare Microsoft Cloud e Google Stadia. Al momento, non è aperto al pubblico ed è disponibile solo in “Early Access”. La prossima settimana potrebbe essere annunciato anche un aggiornamento relativo a questa piattaforma.

In vista di questo evento 2021, sappiamo che arriveranno due nuovi Kindle Paperwhite. Queste informazioni sono state individuate dal portale di GoodEReader.

Gli e-reader saranno dotati di un display da 6,8 pollici con 300 pixel per pollice e 17 LED. Entrambi supporteranno una classificazione IPX8 che servirà per rendere il terminale impermeabile. Non mancherà un nuovo design a filo con cornici strette. Sarà presente anche una luce calda regolabile, proprio come l'Oasis. La Signature Edition disporrà di uno storage da 32 GB e verrà fornita con sensori di luce a regolazione automatica e supporto per la ricarica wireless.