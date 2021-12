Amazon e Android 12: l’Appstore torna finalmente a funzionare

L’Appstore di Amazon torna a funziona su Android 12. Diverse settimane fa avevamo scoperto che l’arrivo di Android 12 aveva completamente mandato in tilt l’Appstore di Amazon, di fatto rendendo impossibile l’accesso al market place del colosso statunitense sugli smartphone muniti dell’ultima major release del sistema operativo mobile di Google. Il colosso dell’eCommerce ha rilasciato un comunicato in cui avvisa che il team di sviluppo ha rilasciato un apposito aggiornamento in grado di correggere il bug una volta per tutte.

Amazon ha corretto il bug che rendeva l’Appstore inutilizzabile su Android 12

“Abbiamo rilasciato una correzione per un problema che riguarda il lancio di app per i clienti di Amazon che hanno eseguito l'aggiornamento ad Android 12 sui loro dispositivi mobili“, sottolinea un portavoce dell'azienda. “Stiamo contattando i clienti con i passaggi per aggiornare la loro esperienza su Appstore. Ci scusiamo per qualsiasi interruzione che ciò ha causato“. I primi problemi circa il malfunzionamento del market place di Amazon con Android 12 erano iniziati ad arrivare con l’arrivo di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i primi smartphone a montare il nuovo OS out-of-the-box, e sono cresciuti di molto con lo sbarco di Android 12 sulla serie Samsung Galaxy S21.

Se anche voi avete sperimentato importanti malfunzionamenti del market place di Amazon sui vostri device con Android 12, tra non molto potrete riutilizzarlo (si spera) senza più problemi.