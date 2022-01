Amazon Alexa sa tante cose di noi: ecco come farle perdere la memoria

Gli assistenti vocali oggigiorno, come Amazon Alexa, sono una vera e propria manna dal cielo. Integrati in dispositivi dalle forme più svariate, possono riprodurre la nostra musica preferita, elencare le ultime notizie di cronaca, spiegarci una ricetta e tanto altro, al solo comando della voce. Tuttavia, dietro tutta questa comodità si nascondono anche dei potenziali pericoli per la nostra privacy. Infatti, la loro capacità reattiva si perfeziona nel tempo grazie a tutte le informazioni personali che registrano e accumulano. Ecco perché diventa fondamentale cancellare regolarmente i dati raccolti. In questo articolo vedremo come resettare proprio Amazon Alexa.

Amazon Alexa: come resettare i nostri dati

Vediamo ora come cancellare tutti i dati raccolti dalla nostra Amazon Alexa così da preservare un po' di più la nostra privacy. Si possono scegliere due vie: attraverso comando vocale, funzione che dovrà essere abilitata nelle impostazioni dell'app, oppure direttamente dall'app stessa installata sul proprio smartphone.

Cancellare i dati di Amazon Alexa tramite comando vocale. Per fare questo ci basterà pronunciare alcune stringhe vocali molto semplici e il nostro assistente vocale eliminerà tutto ciò che ha memorizzato fino al quel momento. Potremo anche indicare una fascia di tempo prestabilita. Dopo averla chiamata “Alexa”, dovremo solo pronunciare: “elimina quello che ho appena detto”, “elimina tutto quello che ho detto oggi” oppure “elimina l'intera cronologia”.

Per fare questo dovremo autorizzare la funzione aprendo l'applicazione e seguendo il percorso: Altro > Impostazioni > Privacy Alexa > Abilita l'eliminazione tramite comando vocale. Cancellare i dati di Amazon Alexa tramite l'app ufficiale. Per fare questo dovremo aprire l'applicazione e poi selezionare Altro. Successivamente facendo tap su Impostazioni dovremo selezionare Privacy Alexa. In questo menù troveremo la voce Esamina la cronologia voce e lì dovremo selezionare Visualizzazione. In questo modo avremo la possibilità di eliminare tutti i comandi archiviati fino a quel momento dal nostro assistente vocale o cancellare solo quelli che desideriamo.

Solitamente Alexa è integrata in un dispositivo chiamato Amazon Echo Dot che, anche in questo periodo, si trova in offerta a un prezzo molto interessante.