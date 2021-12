Amazon Echo Dot a meno di 20 euro è la pazzia online di Unieuro

Vuoi rendere la tua casa smart con meno di 20 euro? Oggi puoi grazie alla pazzia di Unieuro che, con le offerte del nuovo volantino I Natalissimi, ti regala Amazon Echo Dot a soli 19,99 euro, anziché 49,99 euro. Un prezzo da vero e proprio Black Friday, un'idea regalo interessante, un'opportunità per accogliere in casa l'ottimo assistente virtuale Alexa o per aggiungere un dispositivo in più in un'altra stanza della casa. Insomma, meglio non lasciarsi sfuggire questa occasione e correre online su Unieuro ad acquistarla finché è ancora disponibile. Infatti il prodotto potrebbe, visto il super prezzo, finire presto in sold out.

Amazon Echo Dot con Alexa integrata è l'offerta matta di Unieuro

Amazon Echo Dot è l'altoparlante intelligente per eccellenza. Lo controlli semplicemente con la voce ed è sempre connesso ad Alexa che diventerà la tua amica, confidente e consigliera. Puoi collocarlo in qualsiasi stanza della casa, ti basta una presa e una connessione internet WiFi.

Potrai ascoltare musica, notizie, avere informazioni di qualsiasi tipo come le previsioni del tempo e molto altro. Dovrai solo chiedere ad Alexa ciò che vorresti sapere e lei ti risponderà. Potrai anche chiamare chi possiede un altro dispositivo come questo, l'App Alexa o Skype. Inoltre, potrai abbinare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili, come ad esempio accendere e spegnere la luce, e controllarli solo con la voce con il tuo nuovo Amazon Echo Dot acquistato a soli 19,99 euro, invece di 49,99 euro.

Un'opportunità incredibile non solo perché ti aggiudichi un prodotto eccezionale a un prezzo davvero vantaggioso, ma anche perché Amazon Echo Dot con Alexa ti cambierà letteralmente la vita. Grazie alle numerose Skill potrai personalizzare Alexa rendendola ancora più utile ed efficace. Grazie a queste app ti addormenterai con il rumore della pioggia in sottofondo, ascolterai le notizie dalla tua testata preferita o, semplicemente, ti divertirai con una vasta selezione di giochi disponibili.

Cosa stai aspettando? A questo prezzo l'affare è assicurato e non potrai più fare a meno di Alexa. Corri online su Unieuro perché Amazon Echo Dot è tuo a soli 19,99 euro, anziché 49,99 euro. Un prezzo davvero imperdibile!