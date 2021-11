Amazon: 10 prodotti a meno di 2€ che non pensavi di trovare

Si, certo: su Amazon basta scavare un po' per trovare occasioni nascoste ultra economiche, anche prodotti a meno di 2€. Ne ho selezionati 10: dai un'occhiata e ti accorgerai che, anche sommando le eventuali spese di spedizioni, costano comunque pochissimo.

Amazon: prodotti a meno di 2€ per tutti i gusti

Il primo dispositivo è un hub USB utilissimo, che da una porta, te ne garantisce – alla fine – ben quattro. Il bello è che puoi accenderne e spegnerne ognuna, in base alle tue esigenze. Lo porti a casa a 0,79€ (spedizioni 3,99€).

Il secondo gadget è un dispositivo che ti permette di portare il Bluetooth dove non c'è. Lo inserisci in auto o nelle casse che ti piacciono tanto e in un attimo li doti di connessioni wireless. Super utile, è anche incredibilmente economico, lo prendi a 0,99€ (spedizioni 2,99€).

Il terzo dispositivo è incredibilmente utile. Un interruttore per tutti quei dispositivi USB che, nativamente, non lo hanno. Finalmente, puoi fare accendi e spegni senza dover staccare la spina ogni volta. Lo porti a casa a – e non scherzo – a 0,19€ (spedizioni 2,99€).

Il quarto device è un trovatutto Bluetooth. Super comodo da applicare alle chiavi (che spesso si rischia di perdere), lo configuri con il tuo smartphone e ti aiuterà e tenere d'occhio i tuoi oggetti. Lo porti a casa a 0,49€ (spedizioni 2,99€).

Il quinto gadget è un praticissimo sistema di ricarica per auto. Lo inserisci all'interno della presa accendisigari e hai a disposizione due porte USB e un display dove leggere la potenza erogata. Lo prendi a 0,39€ con spedizioni di 2,99€ appena.

Ancora in auto con il sesto dispositivo. Questo articolo, nonostante il nome, non è certamente dedicato solo ai fumatori. Un posacenere per la vettura, che può essere anche un praticissimo portaoggetti. Non manca una luce LED, inserita nel coperchio, che ti permette di verificare il contenuto all'interno. Lo prendi a 0,29€ con spedizioni di 4,59€.

Ultimo gadget per l'auto: un sistema di supporto per smartphone magnetico. Comodissimo, lo agganci al bocchettone dell'aria e posizioni il tuo device ogni volta che ne hai necessità, in un attimo. Anche lui costa incredibilmente poco: 0,09€ con spedizioni di 2,49€.

L'ottavo oggetto a meno di 2€ è una lampadina con attacco E27, ma non una qualsiasi. Infatti, questo modello è dotato di telecomando, che ti permette di cambiare il colore dell'illuminazione, come preferisci. Tecnologia a LED, consumo 3W. La prendi a 1,39€ con spedizioni di 3,59€.

Il nono prodotto è ancora dedicato all'illuminazione, ma da esterni. Questo faretto LED, a bassissimo consumo energetico, è dotato di sensore di movimento. Si accende in automatico quando passi davanti. Non servono batterie: funziona attraverso energia solare! Lo porti a casa a 1,09€ con spedizioni di 3,99€.

Per finire, un'antenna WiFi (con scheda integrata). Perfetta da aggiungere su un decoder compatibile oppure al PC, che magari non è dotato di questa connessione oppure ha la scheda bruciata. Versatile, comoda e utile, la porti a casa a 1,29€ con spedizioni di 4,99€.

Come vedi, di prodotti economici a meno di 2€ su Amazon ce ne sono a bizzeffe. Basta cercare un po' per trovare occasioni che non pensavi. Ricorda un dettaglio importante: naturalmente non si tratta di prodotti top di gamma, ma che comunque sono funzionanti. Quando si fanno acquisti di questo genere, lo spirito con cui lo si fa è fondamentale: fai un affare, sapendo di scendere a qualche compromesso. Vuoi scoprire altre occasioni interessanti? Non perdere le altre guide come le “10 cose utili su Amazon a meno di 10€” oppure “10 prodotti di tecnologia mai più senza a meno di 25€“: fai shopping strizzando gli occhi al prezzo e ti diverti!