Amazfit T-Rex 3 ufficiale: imperdibile per gli amanti dell'avventura

Amazfit ha lanciato oggi il suo nuovo smartwatch, Amazfit T-Rex 3, in occasione dell’IFA di Berlino.

Pensato per gli avventurieri moderni, il T-Rex 3 combina una robustezza di livello militare con avanzate funzionalità di navigazione outdoor e un’autonomia della batteria eccezionale, facendone il compagno ideale per chi ama le esplorazioni.

Amazfit T-Rex 3: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Il nuovo Amazfit T-Rex 3 offre un display AMOLED più grande del 16% e più luminoso del 100% rispetto al modello precedente e vanta una cornice in acciaio inossidabile. Integra mappe offline gratuite, mappe topografiche e nuove funzioni per la salute come il livello di riposo e la variabilità della frequenza cardiaca. Con oltre 170 modalità di allenamento, tra cui la Hyrox Race e l’apnea, il T-Rex 3 è progettato per gli sport estremi. La batteria dura fino a 27 giorni o 180 ore con GPS. Inoltre, grazie a Zepp OS 4, offre funzionalità AI, Zepp Pay ed opzioni avanzate di protezione della privacy.

A tal proposito, Amazfit T-Rex 3 integra una vasta gamma di opzioni per il controllo dei dati personali. Gli utenti possono decidere se archiviare i dati GPS sul cloud in modo permanente, temporaneo o evitare del tutto il caricamento. Inoltre, è possibile disabilitare completamente le autorizzazioni GPS. Diverse opzioni di backup completano le funzionalità di sicurezza, tra cui i backup automatici tramite email, cloud o sistemi mobili locali, oltre alla possibilità di esportare i file con i dati sportivi.

Amazfit T-Rex 3 si integra perfettamente con l’Amazfit Helio Ring, ampliando l’ecosistema Amazfit per un monitoraggio continuo della salute. In combinazione con l’app Zepp, questi dispositivi offrono una panoramica completa sul benessere dell’utente. Il T-Rex 3 monitora con precisione le attività fisiche e i percorsi outdoor, mentre l’Helio Ring si concentra sul recupero, analizzando la qualità del sonno ed i livelli di stress.

L’Amazfit T-Rex 3 è ora acquistabile sul sito ufficiale Amazfit e tramite i rivenditori autorizzati, con un prezzo di partenza di 299,90 euro.