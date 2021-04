Sei in cerca di un nuovo smartwatch? Amazfit Stratos 3 è in offerta su Amazon a soli 138,73€. Il ribasso dell’11% viene reso ulteriormente conveniente da un coupon da 30€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Attenzione: ricorda di spuntare la casella del coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello per ottenere l’extra sconto.

Amazfit Stratos 3: lo smartwatch a prezzo pazzesco

Il design lineare eppure elegante rende Amazfit Stratos 3 un orologio difficile da passare inosservato. Grazie alla sua colorazione nera si adatta perfettamente a ogni esigenza pur essendo pensato per polsi maschili.

Il Display MIP circolare è transflettivo e vanta un’ampiezza da 1,34 pollici che rende la visione delle informazioni nitida e accurata. La leggibilità, infatti, è eccezionale anche sotto l’esposizione diretta del sole.

Per mezzo dei sensori integrati al suo interno, questo smartwatch fornisce delle informazioni sui parametri del benessere. Sono presenti, infatti, la rilevazione cardiaca e il monitoraggio delle attività.

Grazie alla modalità Ultra Sport il device fornisce analisi in tempo reale grazie a degli algoritmi professionali e può essere utilizzato in ogni occasione, anche a contatto con l’acqua grazie alla sua resistenza fino a 5 ATM.

Da non sottovalutare sono, inoltre, la memoria musicale e le notifiche delle applicazioni su smartphone per rimanere sempre sul pezzo.

Lo smartwatch, infine, è corredato di GPS per rilevazioni sempre accurate. Attivando il suo funzionamento l’autonomia è fissata a 70 ore, in modalità Ultra Sport aumenta a 80 ore mentre con un utilizzo tipico l’autonomia raggiunge i 14 giorni.

Puoi acquistare Amazfit Stratos 3 su Amazon a soli 168,73€ nella colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se sei abbonato Prime. Ricorda di spuntare la casella del coupon da 30% prima dell’aggiunta al carrello. La promozione ha valenza fino al 13 aprile 2021 salvo esaurimento scorte. Il prodotto, in conclusione, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch