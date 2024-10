Amazfit Bip 5 in offerta: a questo prezzo è lo smartwatch definitivo

L’Amazfit Bip 5 è disponibile su Amazon con uno sconto dell’11%, a soli 67,41€. Questo smartwatch offre un ottimo compromesso tra funzionalità avanzate e prezzo accessibile, diventando una scelta ideale per chi cerca un dispositivo versatile senza spendere una fortuna.

Il Bip 5 è dotato di uno schermo TFT LCD da 1,91 pollici con risoluzione 320 x 380 pixel, protetto da un vetro temperato con trattamento anti-impronte, che rende l’uso quotidiano più piacevole e la lettura agevole anche alla luce diretta del sole. Sebbene non disponga di un sensore per la regolazione automatica della luminosità e di un always-on display, le dimensioni generose del display ne migliorano l’usabilità. L’interfaccia, resa ancora più fluida dal sistema operativo Zepp OS 3.0, è semplice da navigare e permette di gestire tutte le principali funzioni dello smartwatch.

La durata della batteria è notevole: con una capacità di 300 mAh, il Bip 5 è in grado di durare fino a 10 giorni con un utilizzo standard, riducendosi a circa 5-7 giorni con un uso più intenso. Per chi cerca ancora più autonomia, la modalità di risparmio energetico permette di raggiungere oltre 20 giorni di durata.

In termini di fitness e salute, il Bip 5 non delude: integra un cardiofrequenzimetro, un misuratore di ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno, oltre a offrire il tracking di oltre 120 tipi di attività sportive. Il GPS integrato consente di monitorare con precisione le attività outdoor senza la necessità di uno smartphone. Le funzionalità smart includono anche la possibilità di effettuare chiamate tramite Bluetooth e l’integrazione con Alexa, per gestire facilmente le richieste vocali e le funzioni di casa smart. Non perdere questa offerta esclusiva e acquistalo subito al miglior prezzo possibile.