Amazfit Band 5 con saturimetro ed ALEXA: sarà tuo con appena 25€

Amazfit Band 5 è sicuramente uno degli smartwatch più ambiti in assoluto. I motivi alla base di questa consapevolezza sono molteplici: eccellente qualità costruttiva, valido supporto dell'assistente virtuale Alexa ed innumerevoli funzionalità per tenere sempre sotto controllo benessere ed attività fisica. A quanto appena detto uniamo la presenza di una super batteria che ti consentirà di avere al polso questo eccezionale fitness tracker per ben due settimane prima di una nuova ricarica.

Approfitta della promozione, potrebbe terminare da un momento all'altro: acquistalo subito su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 42%, sarà tuo con appena 25,99 euro e potrai così risparmiare ben 19 euro.

Amazfit Band 5 in offerta ad un prezzo mai visto

L'assistente virtuale Alexa sarà sempre a disposizione per esaudire ogni tua richiesta: potrai impostare sveglie e timer, creare liste della spesa, controllare il meteo, tenere d'occhio i tuoi dispositivi domestici intelligenti e molto altro ancora.

Con Amazfit Band 5 sarai in grado di misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue ed essere aggiornato sulle tue condizioni fisiche grazie ad OxygenBeats. Contapassi, monitoraggio del sonno, misurazione della frequenza cardiaca, distanze percorse, consumo di calorie: non manca davvero nulla, tutto ciò che serve per prenderti cura al meglio del tuo benessere. Potrai utilizzarlo anche durante gli allenamenti in piscina? Certo che sì: è uno smartwatch impermeabile, che non teme il contatto diretto con l'acqua.

Non perdere questa occasione, prima che le unità disponibili finiscano! Metti nel carrello il tuo nuovissimo Amazfit Band 5: oltre ad un considerevole risparmio, lo riceverai a casa nel giro di pochi giorni.