Amazfit Active 2 è ufficiale: economico e con un display incredibilmente luminoso

Amazfit Active 2 si presenta come l’ultima proposta accessibile per chi cerca uno smartwatch orientato al fitness, posizionandosi come l’alternativa più economica rispetto al modello Balance.

Presentato al CES 2025, questo nuovo dispositivo abbandona il design squadrato del suo predecessore del 2023, l’Amazfit Active, abbracciando una forma più tradizionale con display circolare.

Amazfit Active 2: caratteristiche e prezzo

Un elemento di spicco è lo schermo da 1,32 pollici, capace di raggiungere una luminosità di 2.000 nit, equiparando i top di gamma nel settore e superando molti concorrenti in termini di densità di pixel, con 353 ppi.

Per quanto riguarda la sensoristica, Amazfit Active 2 include un sensore HR con cinque fotodiodi e due LED: un significativo miglioramento rispetto alla precedente generazione, sebbene inferiore al Balance, ma in linea con il recente T-Rex 3. L’aggiunta di un giroscopio, un altimetro per i dati relativi all’elevazione ed un sensore di luce ambientale per la luminosità adattiva amplia le sue funzionalità. Queste caratteristiche danno la possibilità di monitorare circa 40 nuove modalità sportive, sfruttando i dati di altitudine per attività come salire le scale o sciare, e i dati di movimento del giroscopio per esercizi di forza e per il monitoraggio dello swing nel golf, con ben 25 tipi di esercizi rilevati automaticamente.

Come il modello precedente, Amazfit Active 2 è dotato di microfono e altoparlante per le chiamate Bluetooth e per interagire con l’IA Zepp Flow. Dispone anche di cinque sistemi GNSS per il tracciamento della posizione, ma si affida esclusivamente al GPS standard, senza il GPS dual-band presente sui modelli più costosi. Ad ogni modo, offre la possibilità di scaricare mappe offline e file di percorso con navigazione passo-passo, una funzionalità assente nell’Active originale. La durata della batteria si attesta intorno ai 10 giorni con un uso considerato tipico: una durata inferiore rispetto ai modelli Amazfit di fascia più alta, che spesso raggiungono le due settimane di autonomia. Tuttavia, l’Active 2 supera la maggior parte degli smartwatch tradizionali in termini di longevità.

I preordini sono aperti, con spedizioni previste a partire dal 13 gennaio negli Stati Uniti e a febbraio nel resto del mondo. Amazfit Active 2 sarà disponibile in più versioni: una standard con vetro temperato 2.5D a 99$ e una “premium", dotata di cinturino in vera pelle nera, vetro zaffiro resistente e un cinturino in silicone aggiuntivo, a 129$ (quest’ultima è anche l’unica che supporterà pagamenti NFC, ma solo in Europa).