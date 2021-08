Un paio di giorni fa, Xiaomi ha lanciato il tanto discusso smartphone Mi Mix 4. Come tutti i modelli della linea MIX, questo ha portato la tecnologia a schermo intero ad un livello superiore. Di fatto, l'OEM cinese ha inserito una fotocamera sotto lo schermo di terza generazione per fornire agli utenti un pannello full screen.

Xiaomi Mi Mix 4: il migliore, anche se…

Naturalmente, questa non è la prima tecnologia sul mercato, ma come dimostra Xiaomi, è la migliore. Anche se, ieri, il presidente di Redmi Lu Weibing ha postato su Weibo un articolo che parlava di cosa cercano gli utenti in un prodotto. Un buon display e un ottimo comparto fotografico sono gli elementi più richiesti.

In altre parole, sappiamo che realizzare smartphone con fotocamera sotto lo schermo è complicato. [E questo è il motivo principale per cui non ci sono molti modelli sul mercato.] Quindi, se un produttore non può realizzare un telefono con un'area invisibile della fotocamera frontale, è meglio inserire un buco sullo schermo.

Inoltre, il dirigente di Redmi ha affermato che se i clienti sono preoccupati per la visibilità della fotocamera sotto lo schermo, è meglio cercare uno smartphone con schermo perforato piuttosto che un telefono con fotocamera sotto lo schermo.

Ciò significa semplicemente che Xiaomi Mi Mix 4 non offre agli utenti il ​​miglior effetto invisibile della fotocamera sotto lo schermo. [Onestamente, nessuno dei prodotti in commercio lo fa.] Ma questo non smentisce l'affermazione precedente “che abbiamo a che fare con il miglior smartphone con fotocamera sotto lo schermo al momento“.

Ad ogni modo, Lu Weibing ha anche elogiato il Mi Mix 4, affermando che se qualcuno vuole il miglior smartphone a schermo intero originale, il suddetto device 4 è l'opzione migliore.

Per risolvere il problema della scarsa trasmissione della luce della fotocamera sotto lo schermo, il telefono gode della tecnologia “disposizione micro-diamante“. Inoltre, per garantire l'effetto di visualizzazione dello schermo e la funzione di imaging, il terminale utilizza un design del circuito unico e cavi trasparenti ITO.

