Altoparlanti CREATIVE Pebble Pro: la doppia promozione di Amazon rende tutto incredibilmente economico!

Amazon ha lanciato una straordinaria offerta sugli altoparlanti per PC CREATIVE Pebble Pro, ideali per chi cerca qualità audio e design elegante. Questi altoparlanti, noti per le loro ottime prestazioni e la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, sono ora disponibili a un prezzo scontato di soli 51,29 euro, grazie a una combinazione di sconti.

Il prezzo consigliato degli altoparlanti CREATIVE Pebble Pro è di 79,99 euro, ma attualmente su Amazon è applicato un primo sconto del 33%, che riduce il costo a circa 53,59 euro. Inoltre, è possibile usufruire di un ulteriore sconto del 5% applicabile tramite un coupon, che porta il prezzo finale a 51,29 euro.

CREATIVE Pebble Pro: caratteristiche principali

Gli altoparlanti CREATIVE Pebble Pro si distinguono per la loro eccellente qualità audio, resa possibile grazie ai driver custom-tuned e ai radiatori passivi che offrono bassi profondi e un suono chiaro e potente. Il design è compatto e moderno, con un’inclinazione di 45 gradi che assicura una direzione ottimale del suono verso l’utente, migliorando l’esperienza d’ascolto.

Dispongono anche della tecnologia brevettata Creative BassFlex per offrire una risposta estesa alle basse frequenze e ai bassi pronunciati. Grazie all’elaborazione audio Clear Dialog avrete garantita alta qualità anche nei dialoghi così che possano essere sempre facilmente comprensibili.

Questi altoparlanti sono dotati di un’ampia gamma di connettività, inclusi ingressi AUX-in, Bluetooth, USB-C e USB-A, che li rendono estremamente versatili e adatti a diversi dispositivi come PC, laptop, tablet e smartphone. Un altro punto di forza è l’illuminazione RGB personalizzabile, che aggiunge un tocco di stile alla configurazione del proprio spazio di lavoro o di gioco.

In grado di garantire fino a 10 W RMS totali e potenza di picco fino a 20 W tramite USB-C. Potrete amplificare ulteriormente l’audio con un adattatore USB PD da 30 W (non incluso) per una potenza acustica fino a 30 W RMS totale e 60 W di picco.

Questa doppia offerta rappresenta un’occasione imperdibile per migliorare la propria esperienza audio con un prodotto di alta qualità, senza dover spendere una fortuna. Gli altoparlanti CREATIVE Pebble Pro sono particolarmente indicati per chi desidera un suono cristallino e bassi potenti in un formato compatto e dal design elegante. Non dimenticate di selezionare l’apposito coupon per portare a casa gli altoparlanti CREATIVE Pebble Pro a soli 51,29 euro.