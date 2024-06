Altoparlante Urbanista Malibu in offerta: si ricarica con l'energia solare

L’altoparlante Bluetooth Urbanista Malibu offre una combinazione innovativa di tecnologia avanzata e design sostenibile. E’ un accessorio diverso da tutti gli altri: le celle solari permettono di ricaricarlo ovunque, rendendolo una soluzione fantastica per le tue gite all’aperto. Il suo prezzo? Davvero non male: oggi è in offerta su Amazon con il 36% di sconto, a soli 109€.

Utilizzando celle solari Powerfoyle integrate, questo dispositivo può ricaricarsi autonomamente con luce sia interna che esterna, offrendo una riserva di batteria che permette una riproduzione musicale continua durante tutta la giornata. La compatibilità con Bluetooth 5.2 garantisce una connettività stabile e senza interruzioni con tablet, iPhone e dispositivi Android.

Progettato per essere impermeabile con certificazione IPX7, l’Urbanista Malibu è perfetto per l’uso all’aperto, resistente all’acqua e agli schizzi, rendendolo ideale per la spiaggia, la piscina o le escursioni. Il robusto design e il cordino integrato aggiungono praticità e portabilità, consentendo di portare la musica ovunque.

L’altoparlante offre la possibilità di collegare due dispositivi Malibu insieme grazie alla funzione Stereo Link, per un’esperienza audio stereo immersiva. Disponibile in due eleganti colorazioni, Nero Midnight e Grigio Desert.

L’app Urbanista fornisce una visualizzazione in tempo reale del livello della batteria, consentendo di monitorare lo stato di Non farti assolutamente scappare questa super-offerta: acquistalo subito sfruttando il 36% di sconto!