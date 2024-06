Altoparlante Marshall Willen in offerta: piccolo, potente e oggi ad un prezzo clamoroso

Il Marshall Willen è uno stupendo altoparlante Bluetooth ultra-compatto pensato per aiutarti a portare la tua musica sempre con te. Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto fantastico: il prezzo è crollato del 40%, per poco tempo lo paghi solamente 70€ invece di ben 119€.

Il Marshall Willen ha un design compatto e robusto, con dimensioni di 10 x 10 x 4 cm e un peso di 310 grammi. Il corpo dell’altoparlante è realizzato con un esterno in gomma e pelle sintetica, resistente all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP67.

Il Willen è dotato di un amplificatore di classe D da 10W e un driver full-range da due pollici, supportato da due radiatori passivi. Offre tre modalità di equalizzazione preimpostate: “Marshall”, “Push” e “Voice”, selezionabili tramite l’app Marshall Bluetooth. La modalità “Marshall” è la più equilibrata, ideale per la musica rock e folk, mentre la modalità “Push” enfatizza bassi e alti, adatta per generi come l’elettronica e l’hip hop. Nonostante le sue dimensioni compatte, il Willen produce un suono potente e straordinariamente definito.

Complice il suo design iconico e adorabile, tra gli altoparlanti ultra-compatti, il Willen della Marshall è sicuramente uno dei nostri preferiti. Non farti assolutamente scappare questa offerta clamorosa: acquistalo subito approfittando dello sconto del 40%.