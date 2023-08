Altoparlante bluetooth Sony: CROLLA IL PREZZO, ora al 48% di sconto

Oggi su Amazon l’altoparlante bluetooth Sony SRS-XE300 è disponibile con uno sconto del 48% a soli 103,99 euro invece di 199.

Questo altoparlante è una vera e propria bomba di potenza e funzionalità, perfetto per portare la tua musica ovunque tu vada e vivere esperienze sonore uniche.

Altoparlante bluetooth Sony in offerta

SRS-XE300 ti sorprende con la sua facilità di trasporto, grazie al design compatto e leggero. Inoltre, è impermeabile e antipolvere con certificazione IP67, il che significa che puoi usarlo tranquillamente in qualsiasi ambiente, sia in casa che all’aperto, senza doverti preoccupare degli schizzi d’acqua o della polvere.

La batteria di lunga durata, con ben 24 ore di autonomia, ti consentirà di continuare la festa tutto il giorno, senza interruzioni. Inoltre, grazie alla funzione di Ricarica Rapida, potrai riportare l’altoparlante alla carica completa in poco tempo, per non dover mai rinunciare alla musica.

Ma la vera magia dell’SRS-XE300 sta nella qualità del suono. Grazie al diffusore esclusivo a forma lineare di Sony, il suono viene distribuito in modo uniforme, creando un campo sonoro ampio e avvolgente. Potrai immergerti completamente nella musica, sentendo ogni dettaglio e nota con una chiarezza e un impatto eccezionali.

Con la funzione Party Connect, puoi rendere la tua festa ancora più animata collegando fino a 100 altoparlanti bluetooth Sony compatibili e goderti l’audio sincronizzato in ogni angolo della stanza. Inoltre, grazie alla tecnologia Echo Cancelling, puoi gestire chiamate con due persone che parlano contemporaneamente senza interruzioni.

Un altro motivo per amare l’SRS-XE300 è la sua sostenibilità e innovazione. I componenti interni sono realizzati con plastica riciclata, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, l’imballaggio contiene non più del 5% di materiale plastico, dimostrando l’impegno di Sony per la protezione dell’ambiente.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione e acquista subito l’altoparlante bluetooth Sony SRS-XE300 a soli 103,99 euro su Amazon. Rendi la tua musica più intensa e coinvolgente che mai con questo straordinario altoparlante e goditi il massimo dell’esperienza audio.

