Altoparlante Bluetooth dal suono CLAMOROSO a poco più di 70€

Dell’eccezionale altoparlante Bluetooth Soundcore Motion Boom va senza dubbio evidenziata la straordinaria solidità costruttiva, che garantisce resistenza ed impermeabilità all’acqua. Il dispositivo offre una riproduzione musicale di livello altissimo, con bassi pazzeschi e suoni alti cristallini, così da goderti appieno le tue playlist musicali preferite sempre ed ovunque.

Devi approfittare subito di questa opportunità, non hai più molto tempo: facendo adesso il tuo ordine, l’altoparlante Bluetooth Soundcore Motion Boom è già tuo con appena 71 euro invece di 89 euro, semplicemente spuntando il coupon con sconto del 20% che trovi su Amazon.

Torna in offerta l’altoparlante Soundcore Motion Boom

I driver con diaframmi in titanio puro dell’altoparlante Motion Boom permettono di riprodurre frequenze fino a 40 kHz, con una qualità assurda anche a volume sostenuto: la potenza dei bassi contribuisce a rendere l’esperienza d’ascolto ancora più coinvolgente. Ottima la batteria da 10000 mAh, che regala un giorno di autonomia con una singola ricarica. La connettività Bluetooth 5.0 garantisce un’eccellente stabilità del segnale, mentre la certificazione di impermeabilità IPX7 ti permette di usare l’altoparlante anche al mare, in piscina o in doccia.

Non aspettare e metti nel carrello l’altoparlante Bluetooth Soundcore Motion Boom oggi stesso per risparmiare 18 euro: lo riceverai a casa con consegna veloce e gratuita per goderti un’estate a suon di musica incredibile.