Allenati con Ring Fit Adventure, di nuovo in OFFERTA su Amazon (-14%)

L'inizio del nuovo anno, si sa, è sempre foriero di nuove buone intenzioni. Tra cui quella di rimettersi in forma. Ed ecco che Amazon.it ti viene incontro, mettendo in offerta Ring Fit Adventure per Nintendo Switch.

Il gioco può essere acquistato con uno sconto del 14% sul prezzo originale, viene venduto e spedito direttamente da Amazon e ti arriverà a casa nel giro di 24 ore se iscritti a Prime.

Ring Fit Adventure, la palestra in casa per Nintendo Switch!

Lo avrete sicuramente visto spesso pubblicizzato in TV. Ring Fit Adventure è un gioco sportivo pensato per tenerti in movimento grazie a diverse modalità di allenamento e un'appassionante Avventura.

Il videogioco è fornito con uno speciale accessorio: un anello di plastica elastica che applica una resistenza crescente quando viene spremuto o tirato, attivando così i tuoi gruppi muscolari. I sensori di forza di precisione inclusi permettono di valutare la forza che stai esercitando.

Inoltre, la confezione include anche una fascia per la gamba, che ospitando uno dei due joy-con di Nintendo Switch permette di sfruttarne accelerometro e giroscopio per riconoscere correttamente i tuoi movimenti del corpo, come la corsa sul posto e i piegamenti sulle gambe.

Le sessioni di gioco sono varie e divertenti: da veri e propri esercizi fisici ad una modalità Avventura in cui sarà necessario esplorare paesaggi e sconfiggere i nemici a colpi di…movimenti ginnici! Alla fine di ogni partita, avrai anche la possibilità di monitorare la tua frequenza cardiaca.

Insomma, se per qualche motivo non puoi iscriverti in palestra, Ring Fit Adventure è sicuramente un'ottima occasione per rimettersi in forma dopo le festività natalizia. La nuova offerta di Amazon.it capita proprio a puntino. Se possiedi una Nintendo Switch, non lasciartelo scappare per nessun motivo!