Allarme Universal Pictures: cybercriminali sfruttano il marchio per truffe online

Universal Pictures, ha lanciato l’allarme a causa di pericolose truffe online che si nascondono dietro il suo marchio per confondere le vittime. In pratica, cybercriminali esperti contattano gli utenti proponendo false offerte di lavoro molto interessanti spacciandosi per rappresentanti della società americana.

La nota casa di produzione e distribuzione cinematografica statunitense ha preso le dovute distanze da queste pratiche. In un post, pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha dichiarato: Stiamo intraprendendo le opportune azioni legali, ma Universal Pictures è completamente estranea a queste richieste“.

Da cosa è estranea? Come dicevamo, da proposte di lavoro false dove criminali informatici si spacciano per dipendenti della Universal Pictures per finalizzare pericolose truffe online. Infatti, all’inizio del post si legge: “Siamo venuti a conoscenza di un’operazione fraudolenta condotta da individui sconosciuti che si spacciano per rappresentanti di Universal Pictures“.

Universal Pictures denuncia truffe online che sfruttano il suo nome

I like su YouTube remunerati sono un’opportunità o una truffa? Abbiamo già risposto tempo fa a questa domanda. Purtroppo, dietro a proposte lavorative di questo tipo, inclusi like su Instagram, si nascondono pericolose truffe online che, ultimamente, sfruttano anche brand importanti come, in questo caso, Universal Pictures.

La casa di produzione statunitense si è detta estranea a queste proposte. Nessuno dei suoi dipendenti è stato incaricato di contattare persone per proporre attività lavorative di rendita tramite like su social network.

Nel post sul suo profilo ufficiale di Instagram chiarisce: “Questi individui contattano gli utenti tramite telefono, WhatsApp e Telegram, chiedendo loro di svolgere compiti per conto di Universal in cambio di un pagamento e, successivamente, richiedendo denaro“.

Quindi il rischio è proprio quello di perdere soldi credendo nelle promesse di questi cybercriminali. In un nostro approfondimento vi avevamo spiegato come questa rete di criminali è ben organizzata. Curano tutto nei dettagli affinché la vittima cada nella loro trappola delle loro truffe online spacciandosi per Universal Pictures e non possa poi risalire all’organizzazione criminale.