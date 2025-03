Allarme Truffe Telefoniche: quella del Curriculum sta facendo strage

Un significativo aumento di truffe telefoniche a tema curriculum sta facendo strage di utenti. La gravità della situazione ha spinto gli esperti di sicurezza online a lanciare l’allarme per mettere in guardia chiunque abbia un numero di telefono cellulare attivo e idoneo. La pratica che i cybercriminali stanno utilizzando è molto insidiosa e dalle conseguenze particolarmente pericolose.

In pratica, utenti a caso possono ricevere in qualsiasi momento una telefonata da un numero di cellulare con prefisso italiano (+39). Il fatto che stiano utilizzando numerazioni italiane e non prefissi internazionali segna un importante passo storico per queste truffe. Dimostra che questi criminali preferiscono rischiare di essere intercettati piuttosto che destare sospetti nel destinatario della chiamata.

Quando la preda di queste pericolose truffe telefoniche risponde, una voce registrata la avvisa: “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum e sei stato selezionato per lavorare con noi. Contattaci tramite WhatsApp al numero […]“. Questo raggiro fa leva sulla necessità di molti di ottenere un lavoro, che magari stanno cercando da molto tempo.

Truffe Telefoniche del Curriculum: il lavoro dei sogni diventa un incubo

Nello specifico, una volta che la preda cade nella trappola di queste truffe telefoniche, pensando veramente che il proprio curriculum sia stato valutato positivamente, contatta il numero dettato dalla voce registrata su WhatsApp. Qui un contatto che si spaccia dipendente del reparto “risorse umane” dell’azienda (spesso sfruttano il nome di brand famosi) chiede alla vittima di contattare su Telegram chi la seguirà nell’inserimento.

Solitamente i compiti richiesti riguardano inizialmente lavori semplici come mettere like su post di social network famosi a video di influencer o pubblicitari. Poi si passa a richieste più particolari come un acquisto con rimborso e guadagno per finire con l’investimento di denaro su piattaforme exchange sconosciute, realizzate appositamente per poi rubare i soldi alla vittima.

Occorre prestare attenzione a queste truffe telefoniche che fanno leva sull’accettazione del curriculum. Assecondando i criminali la conseguenza è il furto di identità e di denaro. Quindi il consiglio è di non assecondare mai istruzioni ricevute da numeri di telefono sconosciuti e dalle relative voci registrate. Meglio terminare subito la chiamata.