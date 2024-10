Allarme Findomestic: in corso attacco smishing SMS potente

In queste ore è in corso un attacco smishing tramite SMS da parte di cybercriminali che si fingono Findomestic. L’allarme è stato lanciato proprio da Findomestic Mobile che sta avvisando a più riprese tutti i suoi clienti tramite messaggio SMS. Ma cosa sta succedendo realmente? Entriamo nel dettaglio degli attacchi.

In pratica, molti utenti hanno segnalato di essere stati raggiunti da un messaggio di testo che sembra essere stato inviato proprio da Findomestic, la nota azienda che offre servizi finanziari, soprattutto famosa per i finanziamenti. Nel messaggio, il mittente si finge la banca in questione invitando il destinatario a contattare un numero di telefono.

La potenziale preda si sentirà in dovere di contattare quel numero di telefono perché nel messaggio si precisa che il motivo dell’avviso è un utilizzo fraudolento della carta. Siamo di fronte a un attacco smishing in grande stile, che sfrutta Findomestic e l’agitazione dell’utente per rubare i dati della carta o dell’Home Banking.

Findomestic avverte di una campagna smishing

Con estrema prontezza, Findomestic Mobile sta avvertendo tutti i suoi clienti di una campagna smishing in atto proprio in queste ore. La scoperta arriva da molteplici segnalazioni da parte di utenti che sono stati raggiunti da un SMS che si spacciava proprio per Findomestic. Come riconoscerlo ed evitare di cadere nella trappola di questa truffa online?

Prima di tutto questa, come altre truffe, si riconosce dai toni utilizzati nel messaggio. Quando la comunicazione fa leva su una certa urgenza perché sono state commesse violazioni è bene prestare molta attenzione. Inoltre, quando all’interno del messaggio sono indicati numero di telefono da contattare o link su cui cliccare si tratta di un attacco smishing.

Per evitare le conseguenze di questi attacchi, furto dei dati di carte di pagamento o accessi a Home Banking, è indispensabile non contattare mai numeri di telefono o cliccare su link contenuti in questi messaggi. Findomestic, così come altre banche, hanno canali ufficiali forniti ai clienti per essere contatti e non fornisce link o numeri di telefono tramite SMS, quello è smishing. Quindi utilizza uno di questi in caso di problemi, pericolo o per capire meglio una comunicazione che hai ricevuto, soprattutto se urgente.