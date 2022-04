Apple aggiorna l'AirTag: correte a scaricare l'aggiornamento

Apple ha appena rilasciato un nuovo update del firmware per AirTag, il famoso tracker GPS della mela. Ma cosa cambia con il nuovo firmware e soprattutto, come si aggiorna?

Facciamo un attimo di chiarezza: l’azienda di Cupertino ha rilasciato un update del firmware pensato appositamente per AirTag. Il software in questione ha il di build 1A301. Ad oggi non ci è dato sapere quali sono le funzionalità next-gen, anche perché la compagnia non ha rilasciato delle note in merito.

AirTag: cosa cambia con il nuovo software di Apple?

Inoltre, non si può forzare un update per il tracker; avviene in automatico via OTA (over-the-air) quando un iPhone vicino è connesso. Per assicurare ciò, vi consigliamo di mettere i dispositivi vicini, ma vi consigliamo di attendere che il firmware sia implementato all’interno del piccolo gadget.

Come si controlla il software di AirTag? Niente di più semplice: vi basterà entrare nell’app Find My (Trova il mio) e seguire i passi che il sistema vi darà.

La società fornisce spesso firmware su questo articolo, ma non è detto che tutti lo vedranno immediatamente. Di fatto, si scopre che l’1% degli utenti lo riceverà in queste ore, il 25% delle persone il 9 maggio e il 10% degli utenti il 3 maggio. Dal 13 maggio sarà disponibile per tutti.

Ma a cosa serve davvero un AirTag? Bella domanda: onestamente ne possiedo diversi, ma spero di “non doverli mai utilizzare”. Parliamo di tracker GPS che sfruttano la compatibilità con gli iPhone di tutto il mondo per essere rintracciati ovunque. Sono molto comodi: si possono inserire in valigia durante un viaggio (così da sapere sempre dove si trova il proprio bagaglio), nel sellino della moto/scooter, si possono attaccare al proprio portachiavi, oppure ancora, c’è chi li usa dentro al portafoglio personale.

Su Amazon lo trovate a 29,90€ al posto di 35,00€, con spedizione gratuita. Vi consigliamo di provarlo, perché non ve ne pentirete. Ne potete avere più di uno e li potete configurare come meglio credete.