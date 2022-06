AirTag: la confezione da 4 è scontata di 24%

Durante l’evento di primavera del 2021, Apple ha presentato gli AirTag. Si tratta di tracker GPS e Bluetooth che sfruttano una innovativa tecnologia che serve per far sì che questi possano sempre essere rintracciati ovunque e in qualsiasi momento.

All’atto pratico, quando servono? Mettiamo caso che volete essere tranquilli quando siete in giro: potete inserire un AirTag all’interno dello zaino cosicché non dobbiate temere che qualcuno ve lo possa rubare. Oddio, potrebbe accadere (ci auguriamo di no), ma grazie al suddetto tracker sarete in grado di recuperarlo in poco tempo.

Oggi, su Amazon, è presente un interessante offerta: la confezione da quattro AirTag si trova a soli 89,99€ al posto di 120€. Se ci pensate bene, è un bel risparmio.

AirTag: le caratteristiche

Segnaliamo che questi oggetti servono per tenere d’occhio e ritrovare i propri oggetti grazie all’applicazione Dov’è, che è la stessa che si usa per localizzare i dispositivi come iPhone, iPad, Mac, AirPods. C’è un altoparlante integrato che emette dei suoni per farsi che possa venir ritrovato l’oggetto in pochissimo. La tecnologia UWB poi, permette di avere una posizione precisa in ogni momento e funziona in collaborazione con le applicazioni di mappe.

AirTag cosa poco ma offre tanto: A meno di 90 € (89,99€), la confezione da quattro è indispensabile. Provare per credere.

Personalmente, ne ho uno nello zaino, uno nel portafogli, uno in auto e uno attaccato al mazzo di chiavi di casa, ma non è tutto. Potete anche comprare la confezione da quattro e dividere la spesa con altri amici: il costo singolo di un AirTag è di 35,00€ ma così facendo risparmierete un bel po’ di soldini.

Questo è il classico gadget che potrebbe non servire a nulla ma che, in caso di utilizzo (si spera sempre di no), può davvero fare la differenza. E poi ci sono tantissimi porta-AirTag su Amzzon da scegliere, originali Apple, di Belkin o di aziende di terze parti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.