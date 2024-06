AirPods terza generazione in offerta a 179€ da Unieuro (anche in 3 rate)

Gli AirPods di terza generazione, con custodia di ricarica Lightning, sono tra i protagonisti delle nuove offerte in corso sul sito Unieuro. Con l’ultima promozione si possono acquistare a 179 euro anziché 199 euro, per un risparmio di 20 euro. In più si può scegliere se pagare in un’unica soluzione o in tre rate a interessi zero da 59,66 euro al mese con Klarna o PayPal. La consegna è gratuita.

Nuovo design, audio spaziale e resistenza alla pioggia: queste le principali novità degli AirPods 3 di Apple rispetto alla generazione precedente, che avvicinano questo modello agli AirPods Pro. Inclusa nella confezione, come già anticipato qui sopra, la custodia di ricarica lightning.

AirPods di terza generazione in offerta a 179 euro sul sito Unieuro

La novità più sostanziale degli AirPods di terza generazione riguarda il design, ora praticamente identico agli AirPods Pro anche se sono assenti i gommini in-ear. Questo fa sì che siano più comode da indossare, pur dovendo rinunciare alla cancellazione del rumore.

Migliora anche l’autonomia, che raggiunge le 6 ore con un utilizzo continuativo, mentre la custodia di ricarica riesce a garantire dalle 3 alle 4 cariche. Nel complesso, se si confrontano con gli AirPods 2, offrono una durata della batteria superiore del 20%.

Un ulteriore miglioramento arriva infine sul fronte della qualità audio. Merito dell’adozione della tecnologia Adaptive EQ e dell’audio spaziale, per un’esperienza di ascolto ancora più piacevole rispetto al passato.

