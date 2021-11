AirPods: quale modello comprare durante il Black Friday?

Siete indecisi su quale modello di AirPods comprare? Facciamo subito un recap delle principali informazioni che vi sono per aiutarvi nella scelta del vostro prossimo auricolare Apple.

AirPods, AirPods 3 e Pro: come fare per scegliere?

In primo luogo, la variante classic con custodia di ricarica cablata costa solo 128,90€. Certo, bisogna fare delle rinunce, ma c'è da dire che il prezzo contenuto è un fattore fondamentale nella scelta. Se non siete avvezzi alla ricarica wireless e necessitate solo di un auricolare TWS Apple per le chiamate e l'ascolto della musica senza troppe esigenze, questo è il modello che fa per voi.

Il modello appena uscito, le AirPods 3, gode di funzionalità premium come Spatial Audio, un form factor più minimal, un'estetica accattivante, ricarica MagSafe e costano 194,77€ su Amazon. Se non avete necessità dell'ANC, questo è il prodotto giusto.

L'iterazione Pro è, ancora oggi, la versione più performante: la cancellazione attiva del rumore è perfetta e le cuffie godono di tutte le chicche software che Apple ha rilasciato negli ultimi mesi. Certo, dovrete sopportare i gommini in-ear (non amati da tutti) e hanno un costo molto elevato: parliamo di circa 279€. Per fortuna, in occasione dei saldi del Black Friday, si trovano su Amazon a soli 209,00€. Attenzione: la variante in sconto è quella nuova del 2021 con la custodia di ricarica MagSafe.

Scambia un AirPods per una pastiglia di Ibuprofene: come è finita?

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia di una signor chea ha ingoiato per errore un AirPods e questo ha continuato a funzionare nel suo stomaco; prima di stupirvi, facciamo un passo indietro.

Sappiamo bene di prodotti Apple che hanno salvato la vita delle persone; pensiamo all'Apple Watch che ha aiutato utenti ad essere rintracciati in casi di rapimenti, oppure ai tanti infarti prevenuti grazie alle funzionalità speciali cardiache del wearable. La vicenda che vi stiamo per raccontare però, ha dell'incredibile.

C'è un video su TikTok che sta facendo il giro del mondo: una donna di Boston che ha raccontato la sua esperienza con gli AirPods di Apple. Secondo quanto riferito, la persona in questione con il nome utente @iamcarliiib ha ingoiato accidentalmente uno dei suoi AirPods al posto della sua medicina.

La donna ha riferito che avrebbe voluto prendere l'antidolorifico Ibruprofene, che era nella sua mano mentre nella sinistra teneva in mano uno dei suoi AirPods. Ovviamente, in preda al dolore, ha inspiegabilmente scambiato il farmaco con la cuffia e si è accorta solo dopo dell'errore. Ha detto di aver fatto diversi sforzi per portarlo fuori con la forza, ma ciò non è accaduto fino a quando non ha espulso il dispositivo nel classico modo (avete capito, dai). Una radiografia ha confermato che il dispositivo non era più presente all'interno del suo stomaco.

La sfortunata ragazza ha anche notato che l'AirPods era in grado di suonare (ma anche di registrare) dal suo stomaco, poiché era ancora collegato al suo iPhone prima di essere ingerito. Ciò è stato indicato in una nota vocale che ha inviato ad un'amica che includeva suoni gorgoglianti registrati nel suo stomaco. Non è chiaro se ci siano stati effetti collaterali dalla donna. Sarebbe interessante conoscere il punto di vista di Apple in merito a questo incidente.