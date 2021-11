Errore quasi fatale: ingerisce un AirPods al posto dell'ibuprofene

Una vicenda alquanto singolare, ma non l'unica, quella successa a Carli Bellmer che qualche giorno fa ha ingerito per sbaglio un AirPods al posto della pastiglia di ibuprofene che avrebbe dovuto prendere. Un errore che poteva esserle fatale, concludendosi ben peggio di un video su TikTok che la giovane ragazza ha postato come monito affinché altri non facciano il suo stesso sbaglio. Insomma, invece di farsi passare il mal di testa si è procurata un bel mal di stomaco e, sicuramente, un brutto mal di pancia per lo spavento. Scopriamo insieme come è andata questa vicenda che poteva rivelarsi tragica.

Ingoia un AirPods e registra un vocale dal suo sistema digerente

Non sappiamo che fine abbia fatto l'AirPods che Carli ha ingoiato per sbaglio pensando fosse una pastiglia di ibuprofene. O meglio, lo sappiamo bene, visto che dalla radiografia non si è trovato nulla, ma preferiamo non dirvelo e lasciare che sia la vostra immaginazione a scoprirlo. Ma come una ragazza così giovane ha potuto commettere un errore così pericoloso e grave?

Prima di tutto è bene precisare che lei non è stata la sola e il suo non è il primo caso. Dal 2016, data di uscita dei primi AirPods di Apple, diverse persone in tutto il mondo hanno ingoiato per sbaglio questi auricolari, probabilmente ingannati dalle piccole dimensioni e dalla loro somiglianza a una pillola medicinale. La cosa simpatica è che Carli ha anche inviato un vocale alla sua amica pensando di registrare la sua voce. In realtà le ha mandato la registrazione dei rumori emessi dal suo sistema digerente.

“Ero nel mio letto e avevo una pasticca da 800 mg di ibuprofene in una mano e il AirPods sinistro nell’altra. Ho preso la bottiglia d’acqua e ho mandato giù. Subito dopo ho capito che non era ibuprofene. Ho provato a rigettarlo ma niente da fare, sto impazzendo“. È questo quanto raccontato nel video pubblicato da Carli sul suo profilo di TikTok. La sua voce rotta dall'emozione fa intuire quanto sia stato forte lo spavento. Ma poi che fine ha fatto quell'AirPods? È sempre lei a rivelarlo:

“Non me ne sono accorta, ma ho fatto una radiografia e non c’è più. Non sono la prima e non sarò l’ultima. Adesso ci rido su, ma in quel momento è stato davvero spaventoso“.

Insomma, tutto bene quel che finisce bene. Chissà se i suoi AirPods sono ancora in garanzia e se Apple, con immensa bontà gli regalerà quello che ha ingerito e poi perso chissà dove. Meglio per lei forse dare un'occhiata alle numerose offerte in occasione del Black Friday e acquistare un altro modello di auricolari, meno somiglianti a una pastiglia di ibuprofene.