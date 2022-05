AirPods Pro: oggi le cuffiette Apple costano pochissimo (-80€)

Se state cercando un paio di cuffie Bluetooth premium e avete un iPhone, non avete scelta: dovete comprare le ottime AirPods Pro. Stiamo parlando di un gadget che è leader della categoria e, senza esagerare, si porta a casa il premio come “miglior paio di TWS del mercato”.

AirPods Pro sono state presentate nell’autunno del 2019 e sono, ancora oggi, una soluzione incredibile. Girovagando su Amazon abbiamo riscontrato un’offerta davvero succulenta: il modello del 2021 di queste cuffiette (quello con ricarica MagSafe, per intenderci) si trova scontato di 80€ rispetto al prezzo di listino. Capite bene che è un risparmio super; non di meno, arrivano a casa vostra con la spedizione gratuita (per i membri abbonati al servizio Prime), in 24 o 48 ore. Avrete tutta la garanzia del noto portale di e-commerce e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mediante Cofidis. Le trovate a 199,00€ al posto di 279,00€.

AirPods Pro (2021): la miglior scelta per chi ha un iPhone

In attesa del modello di seconda generazione che, per il momento, non sappiamo se e quando arriverà sul mercato, vi invitiamo a prendere in considerazione questo per via delle innumerevoli funzionalità di punta di cui dispone.

In primo luogo abbiamo la cancellazione attiva del rumore che ci permette di bloccare i rumori esterni e immergerci completamente in ciò che stiamo ascoltando. Troviamo poi la modalità trasparenza che serve per fornirci “un orecchio” verso il mondo esterno, ma ancora. L’audio spaziale con esperienza cinematografica per godere al meglio dei film e delle sonorità delle nostre canzoni preferite.

Dulcis in fundo, modalità EQ adattiva, sensore di pressione sulla scocca che ci permette di rispondere alle chiamate, chiudere una telefonata, attivare Siri e molto altro ancora.

Sono impermeabili all’acqua e al sudore e hanno i cuscinetti cambiabili a seconda della forma del nostro orecchio. Infine, la cover si ricarica mediante MagSafe (la novità dell’ultima iterazione). A 199,00€ non potete lasciarvele sfuggire.