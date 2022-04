AirPods Pro MagSafe: sconto PAZZO di 80€ su Amazon

Le cuffie premium di casa Apple, le AirPods Pro, si trovano oggi in super sconto su Amazon ad un prezzo realmente vantaggioso; stiamo parlando di 199,99€ al posto di 279,00€. Praticamente, il risparmio è di quasi 80€ sul prezzo di listino. Non di meno, dovete sapere che si tratta della versione del 2021, con custodia che si ricarica mediante MagSafe, il sistema di wireless charging proprietario della mela.

In più, vi dobbiamo segnalare che si possono portare a casa con consegna gratuita e con la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mediante il servizio di Cofidis. Ma perché conviene acquistare queste e non le ultime uscite, le AirPods 3? Il motivo è presto detto: si tratta del prodotto di punta del mondo Apple; mentre le altre sono leggermente inferiori sulla scheda tecnica, queste non rinunciano a nulla.

AirPods Pro: la scelta del 2022

Il modello di nuova generazione dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno, ma ipotizziamo che possa costare più di 300€; questa iterazione invece, è più vantaggiosa ad oggi, anche perché lo street price ci fa amare ancora di più il gadget.

C’è la modalità trasparenza per sentire il mondo intorno mentre ci si concentra in un podcast o ascoltando una canzone; non di meno troviamo la cancellazione attiva del rumore che blocca tutti i rumori esterni. L’immersività con AirPods Pro è assoluta. C’è l’audio spaziale che permette di godere di un sound tridimensionale a seconda di come si posiziona la testa. Ma ancora, c’è l’equalizzazione adattiva che calibra la musica in base alla forma dell’orecchio e poi… le AirPods sono comodissime. I cuscinetti in silicone sono disponibili in più taglie e misure e c’è un sensore di pressione che fa sì che si possa rispondere alle telefonate, riprodurre la musica, riagganciare, richiamare Siri e molto altro ancora, semplicemente con un tap.

A 199,99€ sono da prender al volo.