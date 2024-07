AirPods Pro (2023): comprali adesso a soli 229€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; se stai cercando un nuovo paio di auricolari TWS di punta e magari possiedi un iPhone, sappi che gli AirPods Pro (2023) con custodia di ricarica USB Type-C non puoi proprio lasciarteli sfuggire. Li troverai disponibili su Amazon a soli 229,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; rappresentano un’opportunità imperdibile per ottenere un prodotto di altissima qualità a un prezzo competitivo. Falli tuoi adesso e non pensarci troppo; con Prime potrai beneficiare anche del reso gratuito entro quattordici giorni e avrai accesso alla consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

Gli AirPods Pro (2023) sono dotati di un driver ad alta escursione e di un amplificatore a gamma dinamica elevata progettati da Apple, e offrono un suono ricco e dettagliato. I bassi profondi, i medi equilibrati e gli alti cristallini ti permetteranno di godere appieno di ogni genere musicale, dai brani rock ai podcast. Una delle caratteristiche distintive degli auricolari TWS è la cancellazione attiva del rumore (ANC). Questa tecnologia utilizza microfoni esterni e interni per rilevare il rumore ambientale e annullarlo, così potrai immergerti completamente nella tua musica o nelle tue chiamate senza distrazioni. Inoltre, la modalità trasparenza ti consente di ascoltare i suoni circostanti quando necessario, ed è ideale per quando devi essere consapevole dell’ambiente intorno a te.

Sono progettati per offrire il massimo comfort, grazie ai cuscinetti in silicone morbido disponibili in tre diverse misure. Grazie alla resistenza all’acqua e al sudore con certificazione IPX4, sono perfetti per l’uso quotidiano, sia durante l’allenamento che in condizioni meteorologiche avverse. Non dovrai preoccuparti di danni causati da pioggia o sudore, rendendoli perfetti per uno stile di vita attivo. Si integrano perfettamente con tutti i tuoi dispositivi Apple.

Gli AirPods Pro offrono fino a 4,5 ore di ascolto con una singola carica e più di 24 ore di autonomia totale con la custodia di ricarica wireless inclusa. La custodia può essere ricaricata in modalità wireless utilizzando un caricabatterie compatibile con Qi o tramite il connettore USB Type-C. A soli 229,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, gli AirPods Pro (2023) sono da comprare immediatamente.