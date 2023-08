AirPods Pro (2022): i migliori auricolari TOP per chi ha un iPhone

Se state cercando un paio di auricolari TWS di punta di casa Apple, gli AirPods Pro (2022) sono il miglior prodotto che possiate comprare su Amazon oggi. Costano solo 249,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un prezzo veramente irrisorio per un gadget eccezionale, che può letteralmente cambiare il vostro quotidiano. Fra le altre cose, sappiate che il costo è IVA inclusa e che c’è la consegna celere e immediata. Non dimenticate che avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Avrete poi accesso ad un anno di garanzia con Apple e a due anni con il rivenditore con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

AirPods Pro (2022): costano solo 249,00€

Acquistando questo device da Amazon farete sicuramente un buon affare; risparmierete 50€ sul valore di listino, mica poco, se ci pensate. Questi auricolari sono veramente incredibili; in confezione troverete il cavo USB Type-C/Lightning per la ricarica ma anche i gommini in-ear di quattro taglie. La custodia aumenta l’autonomia degli auricolari (che è già ottima) e sappiate che si ricaricano via Lightning, via wireless o con la MagSafe charging. Infine, considerate che c’è tanta tecnologia a bordo: c’è la cancellazione attiva del rumore (perfetta se siete a bordo di un aereo o un treno), la modalità trasparenza (la più equilibrata, a nostro avviso), ma non solo. Sono auricolari TWS leggerissimi, compatti con le gestures sullo stelo. Infine, citiamo l’audio spaziale.

Acquistate adesso gli AirPods Pro (2022) su Amazon con tanti vantaggi; a soli 249,00€ non potete lasciarveli sfuggire ma siate veloci. Fate presto prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata sul portale di e-commerce americano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.