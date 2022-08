AirPods Pro 2: potrebbero avere il supporto all'audio LossLess

Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che Apple voglia lanciare dei nuovi auricolari True Wireless Stereo con Bluetooth 5.2; questo vuol dire che le AirPods Pro 2 con supporto all’audio LossLess sono in cantiere presso la società di Cupertino. Questo è quanto si legge da un deposito nel database dei prodotti Bluetooth SIG.

Il documento fa anche riferimento al supporto al Bluetooth 5.3 che però oggi non è ancora presente nei gadget di casa Apple e non lo sarà ancora per un po’. Curiosamente, le Beats Studio Buds si dice che arrivino con la versione 5.3, ma in realtà supportano solo il 5.2. Oppure pensiamo a molti iPad e iPhone che arrivano con il BT 5.1 quando invece sono dotati di modulo 5.0.

AirPods Pro 2: cosa sappiamo ad oggi?

Ammettiamolo: c’è un po’ di confusione, vero? Sicuramente la v5.2 consentirà all’azienda di adottare il supporto all’audio Lossless dando così molti miglioramenti allo streaming audio wireless.

LE Audio poi fa parte dello standard Bluetooth LE a basso profilo. Stando a The Verge, il vantaggio dell’LE per AirPods potrebbe portare ad avere una migliora qualità sonora per i contenuti in streaming audio, un’autonomia degli auricolari, la possibilità di collegare più AirPods ad un singolo telefono e non solo.

Se torniamo indietro nel tempo, precisamente a luglio 2022, il Bluetooth SIG aveva affermato che ci sarebbero stati moltissimi wearable con supporto all’LE audio entro la fine dell’anno.

Come tutti sappiamo, fra pochissimo conosceremo gli AirPods Pro 2 anche se non c’è ancora una data precisa. L’azienda di Cupertino lancerà le cuffiette entro la fine dell’anno ma non sappiamo se supporteranno il BT 5.2 o l’LE Audio. Ad ogni modo, se volete fare un buon affare, vi suggeriamo di comprare gli AirPods Pro di prima generazione. Parliamo di un paio di cuffiette incredibili, dotate di cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenza al seguito. Su Amazon costano 214,90€ con spedizione gratuita.

