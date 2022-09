AirPods Pro 2 e iPhone 14: c'è una "grave" mancanza

Secondo quanto si apprende, sembra che i nuovi iPhone 14 e i nuovi auricolari TWS AirPods Pro 2 dispongano del supporto alla tecnologia Bluetooth 5.3; per quanto concerna il supporto all’LE audio invece, tutto tace.

Notiamo che i melafonini next-gen e i nuovi auricolari vantano lo standard Bluetooth 5.3; questo è quanto leggiamo dal portale dell’azienda ma non si hanno informazioni dettagliat. Probabilmente, con i primi teardown questi segreti verranno svelati.

AirPods Pro 2 e iPhone 14: cosa cambia con la tecnologia BT 5.3?

LE Audio è una feature che si basa sul Bluetooth 5.2 o su un’opzione più avanzata. È un nuovo codec audio per lo streaming a bassa potenza che, in casa Apple, potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Se ricordate, già in passato abbiamo specificato quali sarebbero i vantaggi dell’LE audio per AirPods Pro 2:

una migliore qualità sonora con un codec audio LC3 per la bassa potenza anche con bit rate inferiori del 50%;

migliore autonomia per la riproduzione dell’audio;

supporto all’audio multi-stream: pensate alla comodità della trasmissione dell’audio sincronizzato tra un device principale (un iPhone, per esempio), e un gadget secondario (o più di uno).

si potrebbero collegare più cuffie ad uno stesso iPhone, e non solo;

ci potrebbe essere un passaggio facilitato fra iPhone e Mac.

Ad oggi dai comunicati stampa non si evince nulla; aspettiamo per vedere se questa tecnologia è stata inserita insieme al Bluetooth 5.3. Magari, se non è ancora attivo di default, non è escluso che l’azienda di Cupertino non possa inserirlo più avanti con un update del firmware. Vi terremo aggiornati in merito. Intanto, vi consigliamo di comprare le cuffiette AirPods Pro del 2019, ancora oggi un affare e che costano pochissimo su Amazon, rispetto alle nuove (e in più non hanno così tante cose in meno rispetto alla next-gen). Le trovate a 214,00€ con spedizione gratuita per tutti gli iscritti al programma di Prime.

