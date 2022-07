AirPods Pro 2: misureranno la temperatura e la frequenza cardiaca?

Secondo quanto si apprende, sembra che le nuove AirPods Pro 2 disporranno di sensori pensati per la salute; dovrebbero essere presenti dei chipset per la frequenza cardiaca e chip per la misurazione della temperatura corporea. Tuttavia, un nuovo report di Mark Gurman sembra suggerire proprio il contrario

I rumors relativi alle AirPods Pro 2 girano da diversi mesi; ora, un nuovo rapporto di Bloomberg afferma che è improbabile che queste funzioni arrivino presto sui wearable del colosso di Cupertino. Pare che tutti i leaks usciti in merito siano non veritieri; cosa sappiamo dunque?

AirPods Pro 2: facciamo il punto

Riportiamo le affermazioni di Mark Gurman sull’argomento, scritte all’interno della Newsletter “Power On”:

Negli ultimi mesi, ci sono state voci sul fatto che il modello di quest’anno abbia acquisito la capacità di determinare la frequenza cardiaca o la temperatura corporea di chi lo indossa. Mi è stato detto che nessuna delle due funzionalità arriverà probabilmente nell’aggiornamento del 2022.

Ha anche detto che tutte queste funzionalità potrebbero presto arrivare sul mercato e sono state sottoposte al vaglio da parte di Apple.

Di fatto, pochissime settimane fa avevamo appreso diverse informazioni riguardanti questi auricolari; un leak proveniente da 52audio affermava infatti che il modello di punta next-gen sarebbe stato in grado di effettuare le misurazioni della temperatura e della frequenza mediante sensori appositi. Il report segnalava anche l’eventuale presenza del chip H1, di nuove features Find My e della porta USB C. Ora però, se Gurman afferma il contrario, dovremmo fare un attimo il punto della situazione e capire cosa c’è di vero… e cosa no in quello che abbiamo letto fino ad oggi.

Cosa aspettarci dunque dai nuovi auricolari di casa Apple? Bella domanda: intanto vi segnaliamo che il modello di prima generazione uscito nel 2019, ma aggiornato nel 2021 con il supporto alla tecnologia MagSafe, si trova in sconto su Amazon a soli 204,00€.

