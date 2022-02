AirPods Pro 2 assomiglieranno agli auricolari di Beats

AirPods Pro 2 dovrebbero vedere una riprogettazione radicale rispetto al precedente modello. Di fatto, si scopre che i nuovi auricolari TWS potrebbero assomigliare di più ai Beats Studio Buds che ai gadget dai quali derivano.

AirPods Pro 2: il design sarà tutto nuovo

Secondo i rapporti, Apple sta cercando di dare una scossa alla sua serie di auricolari TWS con un nuovo design. Sfortunatamente, mentre i dettagli sugli AirPods Pro 2 sono già trapelati, sappiamo che questi potrebbero non arrivare fino all'autunno. Parliamo di tre anni dopo il debutto del modello Pro originale.

Mark Gurman ha elaborato le sue previsioni per la serie di cuffiette BT, dopo aver accennato la scorsa settimana ad un aggiornamento di AirPods Pro in cantiere. Per contesto, l'azienda ha recentemente aggiornato la serie con gli AirPods 3, successori del modello di seconda generazione introdotto a marzo 2019. Pur essendo ancora entry-level, questi sono più vicini nel design agli AirPods Pro, con steli e comandi a sfioramento forzato.

Al contrario, i primi Pro sono arrivati nell'ottobre 2019. Secondo Gurman, la mela si è allontanata dal design AirPods Pro con il modello di seconda generazione. Chiamati provvisoriamente Pro 2, Gurman afferma che gli auricolari avranno un'estetica senza stelo, un punto fermo degli AirPods sin dal modello inaugurale lanciato a settembre 2017. Presumibilmente, assomiglieranno ai Beats Studio Buds.

Inoltre, potrebbero supportare l'integrazione “Trova il mio“, che manca dai modelli esistenti. Attualmente, potete visualizzare l'ultima posizione in cui avete accoppiato i vostri AirPods a un iPhone o contrassegnarli come persi, e il sistema vi indicherà una posizione approssimativa quando entrano in contatto con un altro iPhone, iPad o Mac. Inoltre, sembra probabile che la custodia supporterà nuovamente il MagSafe, il metodo di ricarica magnetica e wireless che Tim Cook ha recentemente introdotto sui suoi dispositivi. Ipotizziamo un debutto autunnale, probabilmente insieme alla serie iPhone 14 e al nuovo iPad Pro con M2.