AirPods: PREZZO IMPERDIBILE su Amazon per poche ore (98,99€)

Se avete un iPhone e state cercando un paio di auricolari True Wireless Stereo da accoppiare al dispositivo per fare telefonate in totale libertà, ascoltare la musica o un podcast e molto altro, abbiamo la soluzione che fa per voi. Stiamo parlando delle ottime AirPods di seconda generazione che si trovano su Amazon oggi ad un prezzo semplicemente fuori-di-testa. Le portate a casa infatti a soli 98,99€ con spedizione inclusa e gratuita, consegna celere per i membri di Amazon Prime e molto altro ancora.

La disponibilità è limitata ma crediamo che andranno a ruba in pochissime ore, quindi vi invitiamo ad approfittarne prima che sia troppo tardi e che termini l’offerta. Lo sconto infatti, è molto elevato: meno di 100€ il costo totale e il risparmio è del 34%.

AirPods: a questa cifra sono da prendere al volo

Come detto, se avete un iPhone non potete non comprare questi auricolari: sono semplicemente perfetti. Rispetto al modello di seconda generazione cambia solo la ricarica, mentre sulla variante uscita ad ottobre scorso, dobbiamo segnalare che ci sono molte differenze che poi, nell’uso quotidiano, cambiano ben poco. Discorso completamente differente poi, per le AirPods Pro, che costano di listino oltre 250€.

Questo paio di cuffiette invece, hanno una taglia unica, sono comodissime anche per usi prolungati (onestamente le possiedo da anni e mi ci trovo benissimo), la custodia si ricarica in pochi minuti, si accendono in un istante e sono pronte all’uso. Basta tirarle fuori dalla scatolina e sono operative, versatili e dialogano con tutti i prodotti della mela: Mac, iPad, iPhone e via dicendo. Non dimenticate il comando “Ehy Siri” per attivarle con la voce e comandare il dispositivo a distanza.

Insomma, a 98,99€ sono un’affare da non lasciarsi sfuggire. Vi invitiamo ad approfittarne, ma siate veloci. Grazie a Prime saranno a casa vostra in pochissime ore (24 o 48).