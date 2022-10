AirPods Max: arriva la modalità "trasparenza adattiva"

In queste ore apprendiamo che la famigerata funzione di “trasparenza adattiva” che abbiamo visto sugli AirPods Pro di seconda generazione, in realtà si appresta ad arrivare anche su AirPods Max, grazie all’ultima beta di iOS 16.

Giusto per chi non lo sapesse, la terza iterazione beta del firmware per iPhone ha introdotto la feature “Adaptive Trasparency” vista con gli ultimi auricolari True Wireless Stereo dell’OEM di Cupertino anche a bordo della primissa generazione. Ora, molti utenti hanno segnalato che pare che funzioni anche con le cuffie over ear della compagnia, le AirPods Max.

AirPods Max con trasparenza adattiva: cosa cambia?

La scorsa settimana, la terza versione beta di iOS 16.1 di Apple ha ampliato la funzione Adaptive Transparency introdotta con gli AirPods Pro di seconda generazione agli AirPods Pro originali e diversi utenti hanno ora confermato che funziona anche su AirPods Max.

I possessori del primo paio di cuffie over ear di Tim Cook saranno contenti. Con il firmware avente numero 5A304a, pare che l’azienda abbia inserito l’accesso alla funzionalità “trasparenza adattiva”. Basta selezionarlo dalle impostazioni con iOS 16.1 e iPadOS 16.1 in versione beta. Tutti gli altri non vedranno ancora la spunta, ma è normale.

Questa opzione permette alle cuffie o agli auricolari di bloccare i rumori troppo elevati; pensiamo a quelli di un concerto, alle sirene, ai lavori dei cantieri e via dicendo.

Non sappiamo però se questa caratteristica arriverà anche sui prodotti di Beats, visto che hanno comunque il chip H1 di Apple e fanno parte della medesima azienda. Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi.

Conviene comprare oggi le AirPods Max?

Noi vi consigliamo di prenderle oggi su Amazon alla cifra di 590,00€. Si tratta di un piccolo risparmio per un prodotto assolutamente indispensabile per chi lavora con l’audio. Sono in colorazione grigio siderale, ma ci sono anche altre tinte che potete scegliere.

