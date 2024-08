AirPods di seconda generazione: a soli 99,99€ sono gli auricolari PERFETTI

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari True Wireless Stereo e magari possiedi un iPhone, oggi vogliamo consigliarti gli ottimi AirPods di seconda generazione che costano soltanto 99,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Queste cuffiette sono ottime in tutto e per tutto; hanno un prezzo irrisorio ma offrono specifiche tecniche premium. Con la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine non potrai proprio farne a meno; avrai anche diritto al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e potrai beneficiare perfino della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. In ultima istanza, pensa che potrai anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

AirPods di seconda generazione: comprali adesso

Gli AirPods di seconda generazione offrono un audio cristallino e bilanciato, con bassi profondi e alti chiari; pensa che si adattano automaticamente alle tue orecchie per un’esperienza audio personalizzata e avvolgente. Il cuore di questi auricolari TWS è il chip H1 di Apple, progettato per offrire connessioni wireless più rapide e stabili rispetto alla generazione precedente. Non di meno, si integrano perfettamente con l’intero ecosistema Apple. Basta aprire la custodia degli AirPods vicino al tuo iPhone, e in un attimo sono pronti all’uso. Una volta configurati, si connetteranno automaticamente a tutti i tuoi dispositivi della mela, compresi iPad, Mac e Apple Watch, grazie alla sincronizzazione tramite iCloud. Fra le altre cose, potrai attivare Siri semplicemente dicendo “Ehi Siri”, senza dover toccare nulla.

Gli AirPods vengono forniti con una custodia di ricarica compatta e facile da trasportare. La custodia ti offre fino a 24 ore di ascolto, ricaricando rapidamente gli auricolari ogni volta che li riponi al suo interno. Inoltre, una ricarica veloce di 15 minuti nella custodia ti garantisce fino a 3 ore di ascolto continuo. A soli 99,99€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese, gli AirPods di seconda generazione rappresentano un’opportunità da non perdere.