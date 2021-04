Apple abbassa i piani di produzione degli AirPods a causa del calo delle vendite. Questo è quanto emerge in queste ore da un recente rapporto trapelato sul web dal portale di Asia Nikkei.

AirPods: la concorrenza è spietata… e si vede!

Di fatto Apple sta riducendo la sua pianificazione della produzione della sua serie di cuffie TWS wireless AirPods di circa il 25-30% quest’anno. La mossa arriva poiché la crescente concorrenza ha portato al calo delle vendite dei suoi popolari auricolari.

Secondo un rapporto di NikkeiAsia, la notizia arriva da fonti vicine alla questione, le quali ritengono che la società dovrebbe produrre ovunque tra 75 milioni e 85 milioni di unità nel 2021. Questa cifra è notevolmente inferiore ai 110 milioni di unità precedentemente previsti per l’anno. L’abbassamento delle unità di produzione è un indicatore del fatto che la società è diffidente nei confronti del calo della domanda per la sua gamma di AirPods, che è stata la linea di prodotti in più rapida crescita dal suo lancio con percentuali di crescita a due cifre dal 2017.

Secondo una delle fonti, “La riduzione degli ordini più significativa è per il secondo trimestre verso l’inizio del terzo trimestre. I livelli di inventario [nei magazzini] e le scorte in negozio di AirPods sono attualmente elevati … e la domanda non è così forte come previsto. ” Tuttavia, il gigante di Cupertino spera che la nuova iterazione di AirPods che verrà lanciata entro la fine dell’anno contribuirà ad incrementare le vendite dei suoi wearable TWS.

Nel 2020, Apple ha spedito in totale circa 72,8 milioni di unità di AirPods, dominando il mercato degli auricolari wireless Bluetooth true con una quota di mercato del 31%. Inoltre, i dispositivi indossabili (leggasi “Apple Watch”) e gli altri accessori hanno rappresentato l’11% delle entrate totali di Apple lo scorso anno, ovvero circa 12,97 miliardi di dollari USA. Ma nonostante la sua posizione come leader nel mercato, le sue aspettative di vendita sono ancora inferiori poiché la società avrebbe chiesto ai fornitori di produrre da 80 a 90 milioni di unità di AirPods. Attendiamo con ansia il nuovo modello.

