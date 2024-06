AirPods 3ª generazione in super offerta con gli Apple Days MediaWorld

Tra le offerte più interessanti del nuovo volantino MediaWorld Apple Days segnaliamo gli AirPods di terza generazione, con custodia di ricarica Lightning inclusa nella confezione, in vendita a 159 euro invece di 199 euro. L’offerta in corso prevede inoltre la consegna gratuita al proprio domicilio, senza dunque la necessità di doversi recare al punto vendita MediaWorld più vicino per risparmiare sulle spese di spedizione.

AirPods terza generazione in offerta sul sito di MediaWorld

Gli AirPods 3 sono uno dei prodotti Apple più venduti a livello globale, grazie all’ottima esperienza d’uso offerta e alla perfetta integrazione nell’ecosistema Apple. Ecco, se si è appena passati da Android alla casa di Cupertino, questi auricolari rappresentano la scelta più corretta per ampliare ulteriormente il proprio ecosistema.

In particolare, la terza generazione risulta ancora oggi il modello ideale a distanza di quasi tre anni dall’uscita per il salto di qualità compiuto rispetto alla precedente generazione. Apple, infatti, ha scelto di portare sui nuovi AirPods di fatto tutte le funzionalità viste sul modello Pro, tranne la cancellazione del rumore e dei gommini.

Tra le novità più interessanti si segnalano i miglioramenti alla qualità audio grazie alla tecnologia Adaptive EQ, l’audio spaziale e la certificazione IPX4 (la resistenza agli schizzi è valida sia sugli auricolari che sul case). Al netto di tutto questo, se non si ha l’esigenza di avere un paio di auricolari con la cancellazione del rumore, il modello in offerta rappresenta la scelta ideale.

Gli AirPods 3, con custodia di ricarica Lightning inclusa all’interno della confezione, sono in offerta a 159 euro invece di 199 euro sul sito MediaWorld. La consegna è gratuita.