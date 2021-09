Apple AirPods 3 sono già in produzione; le nuove cuffie TWS potrebbero diventare ufficiali già il prossimo mese. È passato diverso tempo da quando i rapporti sul lancio delle future cuffie dell'OEM americano hanno iniziato a emergere online. Dopo diversi eventi che si sono succeduti in questi mesi, il nuovo modello di auricolari non è ancora stato svelato.

AirPods 3: cosa sappiamo al momento?

Nell'ultimo sviluppo, si afferma che le cuffie AirPods 3 sono già entrate nella fase di produzione di massa; si scopre anche che i fornitori hanno anche iniziato a spedire il prodotto ad Apple. Inoltre, il report dichiara che le spedizioni iniziali sono state molto basse, almeno al momento.

Le basse spedizioni della terza generazione di auricolari AirPods spiegano perché il prodotto non è stato ufficializzato all'evento di lancio della serie iPhone 13. Dato che l'azienda ha ora abbastanza gadget da commercializzare, la società dovrebbe potrebbe presentare ufficialmente gli auricolari di nuova generazione entro la fine di quest'anno.

In tal caso, ci aspettiamo che le cuffie di prossima generazione possano venire annunciate durante il keynote di lancio dei futui laptop del brand.

Anche se Apple non lo ha mai confermato, si ipotizza che il gigante della tecnologia terrà un nuovo evento ad ottobre che si concentrerà sui nuovi Mac alimentati dal chipset M1X. Prevediamo che anche la seconda generazione di AirPods Pro verrà lanciata insieme alla terza generazione di AirPods.

Un'immagine dei prossimi AirPods 3 è già trapelata online e ha rivelato il design del prodotto in questione. Le cuffie verranno fornite con un gambo corto ma senza gommino in-ear, e presenteranno un sensore e un microfono nella parte anteriore.

Infine, il gadget indossabile dovrebbe inoltre essere alimentato da un nuovo chipset e si dice che supporterà la funzione Apple Music Lossless Audio.

