AirPods 3 a prezzo SCONCERTANTE su Amazon: da prendere ORA (169€)

Sei pronto a immergerti in un’esperienza audio senza precedenti? Gli AirPods (3ª generazione) con custodia di ricarica Lightning sono qui per portarti in un mondo di suono cristallino, comfort e tecnologia all’avanguardia. Attualmente disponibili su Amazon in enorme sconto, queste cuffie rappresentano il futuro dell’audio portatile. Completa adesso il tuo ordine per averli a 169€ invece di 209€.

Queste eccellenti cuffiette sono state progettate con un’attenzione meticolosa ai dettagli. Le dimensioni degli auricolari sono 30,79 mm di altezza, 18,26 mm di larghezza e 19,21 mm di profondità, con un peso di soli 4,28 g. La custodia di ricarica, con le sue dimensioni di 46,4 mm di altezza, 54,4 mm di larghezza e 21,38 mm di profondità, pesa 37,91 g. Il design compatto e leggero rende queste cuffie perfette per l’uso quotidiano.

Quanto alle prestazioni, nessun compromesso: sono dotate di un driver ad alta escursione progettato da Apple e di un amplificatore custom ad alta gamma dinamica. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa e l’equalizzazione adattiva offrono un’esperienza audio immersiva e personalizzata.

Queste cuffie sono dotate di due microfoni beamforming, un microfono rivolto verso l’interno, un sensore di rilevamento della pelle, accelerometri per il rilevamento del movimento e della voce e un sensore di pressione. Questi sensori avanzati consentono un controllo preciso e un’esperienza utente intuitiva.

La custodia di ricarica Lightning funziona con il connettore Lightning e offre fino a 30 ore di ascolto e 20 ore di conversazione. Gli AirPods offrono fino a 6 ore di ascolto con una sola carica (o fino a 5 ore con l’audio spaziale personalizzato attivato) e fino a 4 ore di conversazione. Inoltre, con soli 5 minuti di ricarica nella custodia, puoi ottenere circa 1 ora di ascolto o di conversazione. Ovviamente, cuffiette e custodia sono resistenti al sudore e all’acqua (IPX4), rendendole ideali per l’uso durante l’attività fisica o in condizioni climatiche avverse.

Gli AirPods offrono una configurazione semplice “one-tap”, Audio Spaziale con rilevazione dinamica della posizione della testa, Hey Siri, switch automatico, controllo col tocco personalizzabile e molto altro per gli utenti iOS. Per gli utenti Android, le AirPods possono essere utilizzate come cuffia Bluetooth, mantenendo la possibilità di ascoltare e parlare.

Insomma, gli AirPods (3ª generazione) con custodia di ricarica Lightning sono un prodotto rivoluzionario che offre un’esperienza audio di alta qualità, design elegante e funzionalità avanzate. Attualmente in offerta su Amazon, queste cuffie sono un investimento che vale ogni centesimo. Non perdere l’opportunità di possedere un pezzo di futuro dell’audio: completa al volo il tuo ordine per averli a 169€ invece di 209€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità residua è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.