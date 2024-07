AirPods (2ª generazione) in 3 rate da 36€ al mese con gli Apple Magic Days

Il volantino Unieuro Apple Magic Days propone gli AirPods di seconda generazione, con custodia di ricarica inclusa, in offerta a 109 euro anziché 149 euro (prezzo consigliato). Volendo, è anche possibile pagare in 3 rate da 36,33 euro al mese, scegliendo Klarna o PayPal come metodo di pagamento in fase di check-out.

Se si è da poco passati ad Apple con l’acquisto di un nuovo iPhone, gli AirPods 2 rappresentano l’articolo migliore per arricchire il nuovo ecosistema. A fronte di un prezzo inusuale per i prodotti Apple, offrono un’esperienza d’uso impeccabile, un’ottima qualità audio e allo stesso tempo una convincente autonomia.

AirPods (2ª generazione) in offerta a 109 euro sul sito di Unieuro

Sono trascorsi cinque anni dal loro debutto sul mercato, e nel frattempo è uscita anche una terza generazione, ma ancora oggi è lecito affermare che gli AirPods di seconda generazione siano uno dei prodotti più riusciti da parte di Apple. Tanto che per molti addetti ai lavori rimangono i migliori auricolari true wireless che si possono usare con un iPhone per rapporto qualità-prezzo.

Rispetto alla prima generazione, una delle novità principali è il supporto continuo al comando vocale “Hey Siri”. A beneficiarne è in particolare l’esperienza d’uso: infatti, con questo comando è possibile controllare nell’ordine chiamate, riproduzioni multimediale e tutto il resto.

Poi, ricollegandoci al fatto che siano trascorsi cinque anni, è doveroso sottolineare la durata dell’autonomia: 25 ore di ascolto totali (5 ore con una singola ricarica, altre 20 ore fornite dalla custodia, le cui dimensioni ultra-compatte hanno fatto scuola nel corso di questi ultimi anni).

Grazie al nuovo volantino Apple Magic Days di Unieuro, gli auricolari AirPods 2 con custodia di ricarica sono in offerta a 109 euro. La consegna a casa è gratuita e c’è la possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 36,33 euro al mese.