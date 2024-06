AirPods (2021): i migliori auricolari TWS da comprare su Amazon

Se possiedi un’iPhone di ultima generazione e stai cercando un paio di auricolari Bluetooth per fare telefonate in completa libertà, senza il fastidio dei cavi e dei fili, non cercare oltre: i nuovi AirPods (2021) sono la scelta perfetta per te e per le tue esigenze. E adesso, con un prezzo di soli 159,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, sappi che questo è il momento ideale per farli tuoi. Il modello in questione ha la custodia di ricarica wireless che sfrutta anche la tecnologia MagSafe. Corri a prenderli e non pensarci troppo: z questa cifra sono da prendere seriamente in considerazione.

AirPods (2021): ecco perché devi farli tuoi

Gli AirPods (2021) sono progettati per offrire un’esperienza sonora eccezionale. Dispongono dei driver progettati da Apple, così potrai godere di un suono chiaro e ricco, con bassi profondi e alti cristallini, ottimo sia per le chiamate che per le canzoni.

Uno dei punti di forza degli auricolari della mela è il loro design ergonomico. Leggeri e comodi, si adattano perfettamente all’orecchio, permettendoti di indossarli per ore senza alcun disagio. Inoltre, grazie alla loro forma, restano ben saldi anche durante l’attività fisica, rendendoli ideali per l’uso quotidiano ma non procurano alcun fastidio visto che non sono in-ear. Sono però dotati del chip H1, che garantisce una connessione wireless stabile e veloce. Grazie a questo SoC, gli AirPods saranno in grado di collegarsi automaticamente ai tuoi dispositivi Apple non appena li estrarrai dalla custodia.

Con una singola carica, ti offrono fino a 5 ore di ascolto continuo e fino a 3 ore di conversazione. Inoltre, la custodia wireless ti garantisce ulteriori ricariche, per un totale di oltre 24 ore di autonomia. E quando hai bisogno di una fast charge, sappi che ti basteranno solo 15 minuti nella custodia per ottenere tanta carica in più. Infine, si integrano perfettamente con l’ecosistema Apple: sarai in grado di passare facilmente tra il tuo iPhone, iPad, Mac e Apple Watch senza interruzioni. A soli 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese sono da comprare immediatamente.