AirPod Pro 1 o AirPods Pro 2: conviene passare al nuovo modello?

Dopo tre anni finalmente Apple ha svelato i nuovi AirPods Pro di seconda generazione. I fan della mela li hanno attesi per tantissimo tempo ma purtroppo, le aspettative sono state un po’ disillusa. Il nuovo modello di auricolari TWS Non presenta grandissime novità e soprattutto non gode dell’audio LossLess. In molti si aspettavano una rivoluzione su tutti i fronti ma non ci sono novità così eclatanti da giustificare il prezzo di 299,00€. Piuttosto, vi consigliamo il modello del 2019 a 214,00€ su Amazon con spedizione gratuita inclusa nel prezzo del device.

AirPods Pro 2 presentano un nuovo chip H2 Che assicura prestazioni più alte, una migliore larghezza di banda, un nuovo driver contro la distorsione e poco altro ancora.

C’è finalmente il supporto audio spaziale personalizzato che, in abbinata ai sensori di iPhone, riesce a creare un profilo utente specifico per ciascuno, analizzando la forma della testa e delle orecchie. Davvero innovativo. Ma è indispensabile o perlomeno giustifica il costo elevato delle cuffie?

AirPods Pro 1, quelle da comprare

Migliora la cancellazione del rumore e anche la modalità trasparenza che adesso diventa adattiva. Insomma, tante piccole chicche ma nulla che ci faccia strappare i capelli dalla gioia o che ci invogli a prenderle ad occhi chiusi. L’autonomia promette un upgrade del 33% ma poi le novità finiscono qui.

Fate un acquisto furbo ed intelligente: comprate gli AirPods Pro del 2019 o meglio, la versione del 2021 presente su Amazon che ha anche la custodia di ricarica con supporto al MagSafe a soli 209,99 €. Risparmierete decine di euro rispetto alla nuova generazione e vi porterete a casa comunque un gadget eccellente del vostro quotidiano che cambierà il vostro modo di lavorare, di fare telefonate, di guardare i film e di ascoltare la musica.

Ricordiamo che sono TWS in Ear e quindi presentano dei gommini in silicone (disponibili in tre dimensioni) che si adattano a tutti i padiglioni auricolari.

Con Amazon riceverete una serie di vantaggi esclusivi davvero interessanti come la possibilità di avere gratis la spedizione oppure ancora, la consegna veloce in pochissimi giorni.fra le altre, citiamo l’assistenza di Apple per un anno e quella di Amazon per ben due. Il supporto tecnico poi è eccezionale, visto che mi risponderanno di tecnici qualificati tutti i giorni fino alla mezzanotte.

Fate ci sapere le vostre impressioni e cosa ne pensate.

