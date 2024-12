L'AI costerà migliaia di dollari al mese secondo OpenAI

Il futuro dell’intelligenza artificiale potrebbe diventare più remunerativo di quanto ora si possa pensare. A credere che utenti e aziende saranno disposti a spendere migliaia di euro al mese per accedere a informazioni AI è proprio il Sarah Friar, Chief Financial Officer di OpenAI.

“Se l’intelligenza artificiale mi aiutasse a spostarmi per il mondo e fosse come un assistente di livello accademico disponibile e utile per qualsiasi cosa io stia facendo, avrebbe tutto il senso del mondo“, ha specificato Friar riferendosi alla possibilità discussa dall’azienda di offrire un abbonamento di circa 2000 dollari al mese.

Questo non significa che presto OpenAI farà pagare il suo abbonamento, aumentandolo così tanto. Tuttavia, fa riflettere su quanto le persone e soprattutto le aziende saranno disposte a pagare per accedere a tutte le funzionalità offerte dalla sua intelligenza artificiale che, in futuro, dovrebbero aumentare. Non è d’accordo Google che per il 2025 vede una pausa nel progresso dell’AI.

Perché OpenAI è così fiduciosa sul valore dei suoi prodotti

Una dichiarazione di questo tipo dimostra che OpenAI è molto fiduciosa in merito al valore dei suoi prodotti offerti già oggi e, a maggior ragione, in futuro. Il fatto che gli utenti, soprattutto business, saranno disposti a pagare fino a 2000 dollari l’abbonamento mensile suggerisce:

elevato ritorno sull’investimento dettato dalle soluzioni AI che potranno generare un significativo valore aggiunto per aziende e privati, giustificandone il prezzo elevato;

funzionalità avanzate in fase di sviluppo di cui noi ancora non siamo a conoscenza che garantiranno versioni enterprise dei prodotti con capacità superiori rispetto alle versioni consumer e attuali;

personalizzazione del software per offrire opzioni avanzate sempre più adatte alle necessità specifiche di diversi utenti, aziende e processi aziendali.

La prospettiva di OpenAI sul futuro costo dell’AI potrebbe avere diverse implicazioni per il mercato. Prima di tutto una segmentazione dei prodotti divisi tra AI Consumer e AI Enterprise, con prezzi e funzionalità ovviamente molto diversi fra loro. Inoltre, una competizione nel settore con altre aziende che potrebbero seguirne l’esempio. Infine, investimenti maggiori in ricerca e sviluppo grazie ai guadagni elevati.