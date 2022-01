Aggiornate SUBITO le vostre Apple TV e i vostri HomePod Mini

Apple rilascia tvOS 15.3 e HomePodOS 15.3 per smart device; questi nuovi software consentono il riconoscimento vocale multiutente in più paesi (sì, anche da noi in Italia). Ecco perché dovete aggiornare subito questi dispositivi.

Apple lancia tvOS 15.3 e HomePodOS 15.3

Dopo sei settimane dopo i suoi importanti aggiornamenti software, Apple sta ora rilasciando tvOS 15.3 e HomePodOS 15.3 a tutti gli utenti. Con queste versioni, l'azienda sta abilitando il riconoscimento vocale multiutente in più paesi ai suoi altoparlanti intelligenti.

Come notato dal lettore di 9to5Mac Domenico Panacea, l'ultimo aggiornamento del software per HomePod Mini consente il supporto multiutente per gli utenti con Siri configurato in italiano e anche in inglese parlato in India. Le note di rilascio menzionano anche i miglioramenti generali apportati al software, come potete leggere di seguito:

La versione software 15.3 aggiunge il supporto del riconoscimento vocale Siri per un massimo di sei utenti in una casa in inglese (India) e italiano (Italia). Questo aggiornamento include anche miglioramenti delle prestazioni e della stabilità.

Il supporto multiutente è stato aggiunto agli smart speaker di casa Apple nel 2019 con il rilascio di iOS 13. Con questa funzione abilitata, Siri è in grado di apprendere e identificare la voce di persone diverse in modo che possano effettuare richieste personali in base ai propri dati.

La funzione multiutente funziona con un massimo di sei utenti differenti e consente loro di accedere alle proprie playlist, messaggi e calendario da HomePod Classic o Mini.

Giusto come “remind me”, HomePod Mini è stato lanciato ufficialmente in Italia nel novembre dello scorso anno. Nel dicembre 2021, Apple ha aggiunto il supporto per le lingue olandese e russa a Siri sul device, anche se il prodotto non è ancora disponibile nei Paesi Bassi e in Russia.

A parte questo, questi nuovi sistemi operativi apportano miglioramenti generali e correzioni di bug. È anche importante notare che il colosso statunitense sta implementando anche iOS 15.3 e watchOS 8.4 per tutti gli utenti.